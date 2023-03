A Boon.hu az elsők között számolt be arról, hogy az aktuális miskolci városvezetés is előszedte a belváros és az Avas-tető közé építendő libegő ötletét az asztalfiókból. Annak kapcsán merült fel az ötlet, hogy megkezdődött az Avas kilátó felújítása. Veres Pál polgármester a kilátó kivitelezési szerződésének aláírásakor említette folytatásként a libegő projektet, majd Szopkó Tibor alpolgármester az építési terület átadádakor azt mondta, ez lehet a város leglátványosabb beruházása, amelyet a jelenlegi uniós ciklusban Miskolc fejlesztésére elkülönített mintegy 31 milliárd forintos TOP Plusz keretből szeretnének finanszírozni.

A libegő projekt 4-5 milliárd forintba kerülne.

Sikerült megtudni, hogy az avasi libegő a belvárosból, a Szent István tér, Erzsébet tér környékéről indulna és a kilátó közelében érne fel az Avasra. Az is felvetődött, hogy az Avas-tető és az autóbusz-végállomás között is lenne közvetlen összeköttetés. A libegőn zárt kabinok lennének, amelyek 10-12 utas befogadására alkalmasak, de lehetséges lenne kerékpárt és babakocsit is szállítani rajta.

Hasznosabban lehetne elkölteni a milliárdokat

A témáról írt cikkünk nyomán a legnagyobb közösségi portálon pró és kontra kommentáradat indult be a libegő szükségességéről, vagy felesleges voltáról, felemlítve azt is, hogy mire lehetne hasznosabban elkölteni a projektre szánt milliárdokat.

Rétlaki Tibor szerint fölösleges látványberuházás lenne, hasznosabb projektekre kellene inkább pénzt áldozni, van egyéb fejlesztenivaló terület.

Ha a lámpa nem fog meg, futva olyan 5 perc a kilátó a belvárosból. De a séta se rossz opció, talán lehetne kicsit javítani az egészséges életmód statisztikát. Körülbelül 70 méteres szintkülönbség leküzdésére nem szokás libegőt építeni.

Benkő Erzsi is hasonló véleményen van:

Elég vén vagyok és kellőképpen inaszakadt, ezzel együtt nem jelentett gondot az avasi kilátó meglátogatása. Pont elég lenne sűríteni a buszjáratot, még a lakótelepen élőknek is jól jönne és tuti olcsóbb lenne mint ennek a kötélpályának a kiépítése.

Berecz Erika pár szóban oldotta meg a problémát:

Libegő? Minek? Ott vannak a buszjáratok. Egy kis séta senkinek sem árt, ha minden áron a kilátóhoz akar menni.

Hasonlóan fogalmazott Losoncziné Zsuzsa:

Minek oda libegő? Van lépcső, amit fel kellene újítani, meg van buszjárat.

Hanna Linda néven kommentelő szerint inkább az utak állapota lenne az első, van belőle bőven, és forgalmas helyek, gerincutak, amit sokan használnak. Hozzátette:

A Hideg soron közlekedő mini busz üzemeltetésére is azt mondták, drága. Ha óránként járna, az is elég lenne, a Városház tértől közlekedne.

Az utak állapotát vette górcső alá Koczka Ottó is:

Az kell ide, libegő. A város meg romokban, se normális útburkolat az útjainkon csak kátyú meg még nagyobb kátyú.

Növelné Miskolc vonzerejét

Taba Benő építész hosszú hozzászólását ezzel kezdte: ,,Én a libegőre szavazok. Akkor is, ha nem éri meg, vagy körülményes a megépítése, esetleg nincs kellően kihasználva. Miskolcnak szüksége van a turisztikai vonzerő további növelésére. Olyan technikai attrakciókra, amelyek Európa hasonló léptékű és hasonló domborzati adottságú városaiban már régóta működnek és szervesen hozzátartoznak az ilyen típusú idegenforgalmi szolgáltatásokhoz. Nagy szüksége van Miskolcnak arra, hogy a táji szépségei mellett az urbánus zónában is megmutathassa magát és (újra) fölzárkózzon a messzi földön híres természeti adottságaihoz. Az utóbbi évtizedekben nem feltétlenül volt meg ez a tendencia, mondhatnám inkább, hogy csak kullogtunk a saját lehetőségeink után és egyes fejlesztéseink még balul is sültek el. Egy ilyen beruházást már csak büszkeségből is meg kellene építeni. Ez már az a szint, amely akár identitásfokozó tényező is lehet az itt élők számára. Nem kötném össze ezt az attrakciót a tömegközlekedés - egyébként létező - gondjaival, de nem is zárnám ki a libegő mindennapi használatának a lehetőségét. Ezt a jegy ára úgyis szabályozza. Akinek hirtelen kell a városba menni az Avasról vagy fordítva, az úgyis kifizeti az árát, talán a taxinál azért még olcsóbb is lehet. De nem kellene összekeverni a mindennapi munkába, iskolába, boltba járást szükségszerűen kiszolgáló mobilitás igényét az élmény libegő alternatív használatával.

Sashalmi László így vélekedett: ,,Régebben, amikor először hallottam az ötletről, felesleges nagyzolásnak tartottam. De jobban belegondolva, ha nemcsak idegenforgalmi szempontból nézzük és felmenne az avasi buszvégállomásig is, akkor jól kihasználható közlekedési eszköz lehetne. Jelentősen leegyszerűsítené és meggyorsítaná a városközpont és a lakótelep felső részének a kapcsolatát. Szerintem, nincs és nem is várható akkora idegenforgalmi érdeklődés azon a területen, hogy egy libegőnek csak a működtetési költségét is behozza. A lehetséges nyomvonal fekvése tökéletesen alkalmas arra, hogy tömegközlekedési célt is szolgáljon, zárt kabinnal. Ez, lehetővé tenné az egész évi használatot és a megfelelő kilátást is biztosítaná utazás közben. Számos helyen van ilyen a világban."