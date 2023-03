Hazánk bővelkedik gyógy- és termálvizekben. A fedett és szabadtéri gyógyfürdők nagy népszerűségnek örvendenek egész évben. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében hat olyan fürdő van ahol termál- vagy gyógyvízzel feltöltött medencék vannak. A komplexumok egy része azonban tavaly ősszel a jelentősen megemelkedett energiaárak miatt - amelyek az üzemeltetési költségeket is megdrágították –, részleges bezárásra kényszerült. Az általában március végén és április elején tartott karbantartási munkákat követően viszont vármegyénk összes fürdőjében várják a vendégeket.

A termálvíz előnyeit már az ókori rómaiak is felismerték és kihasználták, később pedig a IX. században itt letelepedő magyarok kultúrájának is szerves részévé vált. A területen a török hódoltság alatt több lenyűgöző török-fürdő is épült, melyek többsége Budapesten még mindig használatban van. Az ember számára előnyös élettani hatással bíró vizeket három fő kategóriába soroljuk: termálvíz, ásványvíz, gyógyvíz. A magyarországi szabályozás szerint kizárólag a 30°C-nál magasabb hőmérsékletű felszín alatti vizeket lehet termálvíznek tekinteni. Az ország hévízes kútjainak száma ezzel az európai átlagnál jóval szigorúbb meghatározással is eléri a húszat. A gyógyvizek tudományosan alátámaszthatóan az egészségre pozitív hatással bíró ásványvizek, melyeket az illetékes hatóságok - gyógyhatásukat vizsgálandó - megfelelő teszteknek vetettek alá.

Ismét megnyílik az élménymedence

Mezőkövesden újranyitják a fedett élményfürdőt, melyet október 17-én zárták be a drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt. A Zsóry Gyógyfürdőbe látogatók a tavaszi szünetben már használhatják a fedett élményfürdőt és az uszodát, egészen pontosan április 6-tól. Mindemellett a szabadtéri élménymedence is üzemel.

A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő húsvéti ünnepi nyitvatartással várja a vendégeket április 6. és 11. között. Mint arról korábban portálunkon is beszámoltunk, ebben a komplexumban nem zártak be a téli hónapokban sem. A kültéri termál medencék és a fedett élménymedence, illetve szaunavilág a továbbiakban is használható.

Tiszaújvárosban az iskolai szünet utánra ütemezték a tavaszi karbantartást. 2023. április 12–21. között zárva lesz a fedett gyógyfürdő, a kültéri kalandmedence pedig eredetileg is csak május végén nyit.

A Mezőcsáti Termálfürdőben szezonon kívül a szabadtéri ikermedence és a beltéri gyógymedence áll a fürdőzők rendelkezésére. Ez a téli hónapokban is így volt.

A Végardó Fürdőben Sárospatakon, minden helyreállítás megtörtént azóta, hogy a viharos szél megrongálta a fedést az úszó- és tanmedencén. Február 16-tól a korábban megszokott rend szerint fogadják a fürdőzőket. A termál medence a fürdő legmelegebb vízű medencéje, amely most is üzemel.