Tavaly ősszel kellemetlen döntések sorozatát volt kénytelen meghozni a miskolci városvezetés: intézmények működésének szüneteltetését kellet elrendelni, hogy az energiaköltségeken - különösen a távfűtés díján - spórolni tudjanak.

Ennek megfelelően született döntés - többek között arról, hogy a Miskolci Csodamalom Bábszínházban a kisebb előadások a kamaraterembe költöznek, rövidül a próbák és a világítópróbák ideje, több lesz a külső helyszínen megtartott előadás. Szigorította működését a Miskolci Szimfonikus Zenekar is. A Miskolci Nemzeti Színház a Kamaraszínházat és a Játékszínt kényszerült bezárni, az előadásokat - csökkentett fűtéssel - a Nagyszínházban és a Csarnokban tartják meg.

Átmenetileg zárva

Átmenetileg nem látogatható - többek között - a Miskolci Kulturális Központhoz (MKK) tartozó Lovagi Tornák Tere, az Ady Endre Művelődési Ház, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház, a Görömbölyi Közösségi Ház, illetve a Vasgyári Közösségi Ház. Az MKK programjai a Művészetek Házára korlátozódtak.

Nem fogadnak olvasókat a miskolci fiókkönyvtárak, dolgozóik a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban folytatták a munkát.

A Herman Ottó Múzeum központi épülete nyitva maradt, ám a többi kiállítóhely - mások mellett a Miskolci Galéria - átmenetileg zárva tart.

Ismert az is, hogy első nekibuzdulásra a Miskolci Fürdők Kft.-hez tartozó valamennyi fürdőt bezárták, közben a Miskolctapolca Barlangfürdő újranyitott, a Selyemréti Strandfürdő és az Ellipsum Élményfürdő - utóbbi a hivatalos verzió szerint karbantartás miatt - azóta is zárva tart. Ugyancsak tárva tart a Diósgyőri Tanuszoda is.

A fűtési idény a határ

Olyan két hónappal ezelőtt megkérdeztük az önkormányzat sajtó osztályát, hogy várható-e és ha igen, mikor változás a tavaly ősszel bevezetett korlátozásokban. Akkor azt a választ kaptuk, hogy az energiaárak év elejétől érvényes új díjszabását tanulmányozzák, vizsgálják az intézmények gazdasági helyzetét, az idei költségvetésüket, és azt, hogy az új energiaárakkal kapcsolatban milyen pozitív, illetve negatív változások várhatók. Ezek ismeretében dönt a város az esetleges enyhítésekről.

Az idei városi költségvetésről szóló sajtótájékoztatón is feltettük a kérdést, hogy mikor várható változás az intézmények nyitvatartását korlátozó intézkedésekben. Akkor dr. Simon Gábor, a közgyűlés városvezető Velünk a Város frakciójának vezetője elmondta, hogy

az intézkedések alapvetően a fűtési idényre vonatkoztak, azaz áprilisban várható bármiféle változás ebben a kérdésben.

Hozzátette, hogy az enyhe télnek és a hatékony takarékosságnak köszönhetően kedvezőbb a helyzet a vártnál.

Nem hivatalosan úgy tájékozódtunk, hogy valóban az április hónap eleje - amikor már nem nagyon lesz szüksége fűtésre az épületeknek - lehet a határvonal, amikor újranyithatnak az ideiglenesen bezárt épületek, illetve enyhíthetnek az energiaválság miatt tavaly ősszel elrendelt korlátozó intézkedéseken. Természetesen továbbra is a takarékosság az egyik fő szempont a működésben.

Az ugyancsak bezárt Selyemréti Strandfürdővel kapcsolatban azt tudtuk meg, hogy áprilisban kezdődnek az előkészületek, és májusban nyithat újra a miskolciak kedvelt fürdője.

Újra kinyitnak a Miskolci Kulturális Központ tagintézményei

Az ősszel meghozott kényszerű döntések alapján a téli hónapokban, a fűtési időszak alatt zárva tartott a Gárdonyi, a Görömbölyi és az Ady Művelődési Ház, illetve a Vasgyári Közösségi Ház. A tavasz érkezésével azonban végre ismét megindul az élet ezen közösségi terekben: a Gárdonyi, a Görömbölyi és az Ady április 17-én nyitja meg újra kapuit, míg a Vasgyárban május 2. ez a dátum, innentől kezdve a házak minden korábbi szolgáltatása igénybe vehető. Ennek megfelelően az intézmények munkatársai már most várják mindazok jelentkezését, akik valamilyen programot szeretnének itt tartani - írta az MKK Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.