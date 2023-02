A kiszámíthatóbb rezsikiadások érdekében kedd éjféli határidővel kérhetik a jelenlegi szerződésük szerinti változó helyett a fixált villamos energia árat az állami, önkormányzati, egyházi intézmények és alapítványi fenntartású egyetemek

- közölte az Energiaügyi Minisztérium múlt héten az MTI-vel. Hozzátették: Ősz óta fokozatos visszarendeződés figyelhető meg a világpiacon az áramárakban, jelenleg is a tavalyi csúcsoknál kedvezőbb szinten alakulnak az árak. Emiatt a korábban változó áras szerződést kötött intézményeknek újra érdemes lehet fix árasra váltani. A gázszerződéseknél már alkalmazott gyakorlatot az önkormányzati szövetségek javaslatára az áramellátásra is kiterjesztette az Energiaügyi Minisztérium – mutattak rá. Arra is kitértek, hogy a gázszolgáltatásban bevált gyakorlat mintájára azonos intézményi kör térhet át a rögzített áramtarifákra április elejétől 2023 végéig. A lehetőséggel kizárólag azok a jogosultak élhetnek, akik ezt a február 28-i jogvesztő határidőig a kereskedőjüknek megküldött nyilatkozatban igénylik.

Február végéig nyilatkozhatnak

A jogosultak köre a korábbiakkal azonos, a villamosenergia-szolgáltatásban is a költségvetési szervek, az állami gazdasági társaságok, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, intézményeik és cégeik, a közérdekű alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények és az egyházak tartoznak bele. Az érintettek 2023. február 28-án éjfélig, elektronikus úton nyilatkozhatnak az áramkereskedőjük felé arról, hogy a jogosultságuk fennáll, és igénybe kívánják venni a módosított elszámolást.

Kiszámítható szinten tartja az intézményi felhasználók költségeit

A kormányrendeletben foglaltak a 2023. december 31. előtt lejáró villamos energia vásárlási szerződésekre, fix versenypiaci szerződéssel rendelkezőkre, vagy egyetemes szolgáltatásban ellátottakra nem alkalmazhatók. Mint írták, a magyar családok az átlagfogyasztásig egész évben rezsivédett áron, jelenleg Európában a legolcsóbban jutnak az áramhoz és földgázhoz. Az Energiaügyi Minisztérium folyamatosan azon dolgozik, hogy a szankciós energiaválság hatásai a lehető legkevésbé terheljék a hazai fogyasztókat.

A földgáznál alkalmazott megoldás mintájára az áramár szabadon választható rögzítése is kiszámítható szinten tartja az intézményi felhasználók költségeit.

A villamos energia esetében a fix áras időszak kilenc hónapon át, áprilistól egészen 2023 végéig tart majd - olvasható a közleményben.

Élnek a lehetőséggel

Megkerestük a Miskolci Városháza sajtóosztályát, akik azt írták a boon.hu-nak: Miskolc Megyei Jogú Város, valamint a Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatai úgy döntöttek, hogy élni kívánnak a lehetőséggel. Hozzátették: Minden nagyobb Intézményben, amelyeknél van erre jogszabályi lehetőség, annál alkalmazni fogják, ilyen például a Miskolci Nemzeti Színház. Azt is írták, hogy az illetékes önkormányzati és holdingos szakemberek döntöttek a fix árról, a városvezetők közreműködésével. A sajtóosztály azt is írta: A rögzített ár egyelőre nem ismert az önkormányzatok előtt, hiszen arról március 15-e után kaphatnak tájékoztatást a helyhatóságok. Ennek ismeretében lehet majd kiszámolni a valós megtakarítást, ennek ismeretében lehet meghozni további felelős döntéseket, így nem tudni még mi lesz a korlátozott nyitvatartású intézményekkel.