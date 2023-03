Jótékonysági vacsora estet szerveztek még december végén a Hotel Miskolc Kft. üzemeltetésében lévő Népkerti Vigadó és Söröző tulajdonosa, dr. Barkóczi István és munkatársai a Miskolci Nemzeti Színház javára, amikor nehéz helyzetbe került a színház az energiaválság miatt. Dr. Barkóczi István az est keretén belül a színház javára egymillió forintot gyűjtött akkor össze a vendégek segítségével, valamint a FUX Zrt. támogatásával, amely összeget át is utalták a teátrum részére. A decemberi est során a házigazda, mint a Barkland pincészet tulajdonosa is, tett még egy ünnepi felajánlást, miszerint az idén immáron 200. évfordulóját ünneplő Miskolci Nemzeti Színház részére 200 palack, egyedi címkével ellátott Barkland bort is felajánl. A borok palackozása megtörtént, a színházzal közösen, egyedi címkét terveztek, amely fel is került az ünnepi borokra.

Béres Attilának, a színház igazgatójának, a borokat dr. Barkóczi István sajtótájékoztató keretén belül adta át pénteken a Népkerti Vigadóban. Az üzletember elmondta: egy szerény kis borászatról van szó, amelyet a lányával visznek, és 15-20 ezer minőségi borral töltött palackot készítenek évente, a felajánlott borokat jelképesen adták a pénz mellé. Felhasználásával további gesztusokat tehet a színház akár úgy, hogy a nagy adományozóknak ad belőle, vagy például úgy, hogy a gazdasági kamarával közösen szintén a miskolci színház javára rendezendő jótékonysági esten lehet majd licitálni az egyedi palackokra. "Nekünk szívügyünk a város és a színház, kötelességünk segíteni, aki profitot csinál ebben a városban, annak kutya kötelessége, hogy a kultúra- és más területeken támogatást nyújtson - fogalmazta meg.

Béres Attila kiemelte: "köszönöm, hogy mintegy tíz éve befogadott a város, és sokszor, sok helyen járva megtapasztaltam: a tény, hogy ennek a városnak először volt kőszínháza, olyan módon tette rendkívülivé a város közönségét mint sehol máshol a világon. A tapasztalataim alapján elmondhatom, sehol nem találkoztam ilyen fajta önzetlenséggel, mint Miskolcon".