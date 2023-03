Bár szép tavaszi napok az elmúlt egy hét során is előfordultak, és ezen a héten még várhatók is, a télnek ilyenkor még bőven van ereje. A hét végén ugyanis újabb lehűlés várható, a jövő héten pedig az eső mellett hó is hullhat. A vegetáció egy része már fejlődésnek indult, a hideg a jövő héten a fejlődést visszafogja. A várható csapadék az ország déli területeinek kivételével már jól jönne az őszi vetésekre, hiszen a február nagy területen meglehetősen szárazra sikerült - írja legfrisseb agrometeorológiai elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, de az ország déli, délnyugati területeinek kivételével már várnának egy kiadósabb esőt. Február első felében volt szűk tíz nap, amikor a fagyos éjszakákon a kórokozók némiképp gyérültek, és a fagy a növények januári, túl korai fejlődésnek indulását is visszafogta. A hónap közepén azonban fejlődésnek indult a vegetáció. A som virágzása már az északkeleti országrészben is megkezdődött, a kajszi, az őszibarack és a körte virágrügyei is meg vannak pattanva Miskolc térségében. Délen, délnyugaton ezek a folyamatok még előrébb járnak, a mandula virágzása is elkezdődött. Az elmúlt napok hűvösebb időjárása, az éjszakai gyenge fagyok, délen a kevés hó visszafogta a növények túl korai fejlődését.

A folytatásban változékony, kora tavaszi időre számíthatunk.