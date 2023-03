A Magyar Honvédség 4. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda rendszeresen keresi a kapcsolatot a város rendezvényeinek szervezőivel, így a Kocsonyafesztivállal is, hiszen egy ilyen időszakban, amikor az embereket nehéz kimozdítani, ez kincset ér – mondja Nagy Géza őrnagy. Számokkal egy ilyen rendezvény közvetlen toborzó hatása nem mérhető, de nagyon sokan odamennek a toborzók sátrához kíváncsiskodni, érdeklődni, beszélgetni, nosztalgiázni a katonaéletről – teszi hozzá a Miskolci Toborzó Iroda irodavezetője. Nagy Géza őrnagy kiemeli, egy ilyen rendezvény hatása sokszor évek múlva érik be, hiszen ha egy fiatal jelentkezik a felsőoktatásba, altisztképzésre vagy katonai szolgálatot vállal, nem tudni minek a hatására jelentkezett.

– Ki tudja, mikor fogalmazódott meg a fejében, hogy számára lehet a jövő záloga a Magyar Honvédség – emeli ki Nagy Géza. A Kocsonyafesztivál mindhárom napján találkozhatnak az érdeklődők egyenruhásokkal. A fesztivál első napján, pénteken, a Miskolci Területvédelmi Zászlóalj zenei végzettséggel rendelkező kollégái fogják kísérni a felvonulást. Szombaton a Magyar Honvédség egyik legnagyobb múltú katonazenekarával, Debreceni Helyőrség Zenekarral, 3 helyszínen is találkozhatnak az érdeklődők. De a Magyar Honvédség új kézifegyvereit is megtekinthetik a fesztiválozók az új beszerzésű páncélozott gidránok mellett.

– Ezek beszerzése a tavalyi évben indult el, és még csak néhány darabbal rendelkezik a Magyar Honvédség – mondta Nagy Géza őrnagy. De bemutatkozik a Bánkúti Gerincradar Mérőpont is, akik elhozzák a radarberendezés makettjét, és beszélgethetnek az érdeklődők a radart üzemeltető mérnökökkel is. Szombaton és vasárnap a szintén tartalékosokból álló Debreceni Katonai Dalárda kap lehetőséget a zenélésre a fesztivál több pontján is, ők első és második világháborús katonanótákkal készülnek.