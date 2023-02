Révész Péter miskolci önkormányzati képviselő, a Jobbik korábbi tagja a mai naptól (2023. február 16-tól) az LMP színeiben politizál. Révész Péter erről a mai napon tájékoztatta Veres Pál polgármestert is" - tartalmazza a az LMP közleménye, amelyben a párt leszögezi, hogy rendkívüli előrelépésnek tartják, hogy a zöldpolitikának Miskolcon is van képviselete. "Arra készülünk, hogy Révész Péterrel közösen fogunk küzdeni azért, hogy Miskolc is élhetőbb és zöldebb legyen, hogy vegyük végre komolyan a légszennyezettség problémáját, fejlesszük a közösségi közlekedést és induljanak energiahatékonysági beruházások