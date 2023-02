Veres Pál, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere pénteken este közölte Facebook-posztjában - amit a boon.hu-n is megírtunk - , hogy indul a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterjelöltként. Veres Pál hosszasan elemezte polgármestersége eddig eltelt időszakát és közölte, hogy a következő választáson számít a mögötte álló szövetségre, számít azokra, akik kitartottak mögötte és mellette jóban és rosszban, a nehéz és a szép időkben egyaránt. Mindenkivel együtt akar dolgozni, aki tenni akar Miskolcért.

Az MSZP Veressel egyeztet elsőként

Kíváncsiak voltunk, hogy a Velünk a Város frakciót adó pártok mit szólnak a polgármester tervezett újrázásához.

Dr. Simon Gábor

„Nagyra értékeljük Veres Pál polgármesteri tevékenységét, mert folyamatosan látjuk alapos és precíz munkáját - vélekedett dr. Simon Gábor, a Velünk a Város frakció vezetője. - Tény, hogy városvezetői munkáját rendkívül nehéz helyzetben teszi, hiszen a Fidesz folyamatosan pénzt von el az önkormányzatoktól és a „kormányzati infláció” pedig sújtja az egész önkormányzati szektort.” A politikus azonban jelezte, hogy a Velünk a Város frakciót a polgármester, valamint hat párt és több civil szervezet szövetsége hozta létre, amelyet erre az önkormányzati ciklusra kötöttek. A folytatásról és az esetleges támogatásról mindegyik szervezet önállóan jogosult döntést hozni, amelyek még nem születtek meg. Dr. Simon Gábor az MSZP miskolci elnökeként kijelente, hogy először Veres Pál polgármester következő ciklusra szóló programját és konkrét elképzeléseit kívánják megismerni. Döntést hozni pedig ezek ismeretében fognak.

A miskolci jobbik közössége dönt

Hasonló megfogalmazást tett Szarka Dénes, a Velünk a Város frakció Jobbik frakciócsoportjának vezetője, a Jobbik miskolci elnöke, aki elmondta, hogy "A Jobbik miskolci közösségének kell a támogatás kérdésében döntést hoznia. Ehhez természetesen meg kell ismernünk polgármester úr következő ciklusra szóló elképzeléseit, programját, ezt követően tudjuk álláspontunkat kialakítani."

Szarka Dénes

A Jobbik frakciócsoport abban egyetért Veres Pállal, hogy "az elmúlt években a Covid-járvány, az energiaválság, valamint az ezekhez kapcsolódó, önkormányzatokat érintő kormányzati megszorítások olyan környezetet teremtettek, amelyek a válságkezelés, a tűzoltás felé vitték el a városvezetés fókuszát."

A DK kitérő választ adott

Dr. Mokrai Mihály

Dr. Mokrai Mihály, a Velünk a Város frakció Demokratikus Koalíció frakciócsoportjának vezetője az alábbiakat közölte megkeresésünkre: „Veres Pál tavaly októberben a következőket mondta az index.hu-nak: 2019. július 1-jén gyakorlatilag csapat és támogatók nélkül álltam ki polgármesterjelöltként." Polgármester úr szavai alapján tehát elmondható: nem magától értetődő, hogy támogatjuk.”

„Ez belügy”

Hollósy András

Hollósy András, a Fidesz-KDNP frakció szóvivője portálunknak azt mondta: a Velünk a Város belügyének tekintik, hogy Veres Pál indul vagy nem indul.

Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője szerint a miskolci polgármester váratlan bejelentése mögött annak felismerése áll, hogy a választásig hátra lévő másfél év küzdelmes időszak lesz, az ellenfelek pedig nem csak a jobboldalból, hanem a saját szövetségesei közül fognak kikerülni, ami sokat fog ártani a városvezető megítélésének. Addig akar lendületet venni, míg esélye van rá. A hivatalban lévő polgármester – mielőtt a sokasodó konfliktus maga alá fogja temetni – határozottságot és erőt akar mutatni, ezzel személyes népszerűségét növelni. Erre ugyanis, a belháború felerősödésekor aligha lesz esélye.

„A város issza majd meg a levét”

A legnagyobb ellenfélnek a Demokratikus Koalíció tűnik, amely az országos trendeket és erőviszonyokat a helyi politikában is érvényesíteni fogja. „Gyurcsány Ferenc az évértékelőjén ezzel kapcsolatban kiadta a parancsot: le kell uralni a baloldalt és be kell fogadni minden olyan politikust, akinek 2024-ben ambíciója van. A volt miniszterelnök továbbá úgy fogalmazott, hogy nincs harmadik út a Demokratikus Koalíció és a kormány között, végül hozzátette, hogy az úgynevezett civil politikának ma nincs helye a Fidesszel szemben folytatott versenyben. Erős, gyűjtő pártra van szükség” – ismertette Nagy Ervin. - Gyurcsány évértékelője után tehát kijelenthető, hogy lejárt az úgynevezett független, baloldali pártok felett álló településvezetők ideje. A Demokratikus Koalíció ugyanis mindenhol érvényesíteni fogja az akaratát, ahol erre képes.”

Nagy Ervin

A politikai elemző szerint nem kivétel mindezek alól Miskolc sem, ahol a DK nem fogja engedni, hogy olyan ember vezesse a következő ciklusban a várost, aki nem hódol be az erő politikájának. Veres Pál polgármesternek így a mozgástere beszűkült, vagy belép a Demokratikus Koalícióba, vagy névlegesen független marad, de meghajol Gyurcsány pártja előtt, vagy pedig beleáll a belső küzdelembe. De bárhogy is döntsön, a helyzet nem fog javulni, a belső küzdelmeknek pedig a város issza majd meg a levét. Egy instabil, egymásban is ellenfelet látó, egymással küzdő baloldali összefogás nem tudja hatékonyan irányítani a várost. Ennek már most szembetűnő jelei vannak, a helyzet pedig, ha a mindenhol érvényesülő politikai trendeket nézzük, ennél csak rosszabb lesz.”