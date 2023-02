Mint ismert, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón bejelentette, hogy az Erasmus program további folytatása érdekében a miniszterek lemondtak a vagyonkezelő alapítványokban betöltött helyeikről. Így Varga Judit is a Miskolci Egyetemet működtető alapítványi kuratóriumi posztjáról. Ennek kapcsán fogalmazta meg Veres Pál az alábbi közleményt:

„Elkötelezett és büszke miskolci polgárként eddigi életem és valamennyi megbízatásom során, pedagógusként és polgármesterként is elsődleges feladatomnak mindig a város és az itt élők, a miskolciak szolgálatát tartottam – és tartom ma is. Éppen ezért szeretném ismét nyomatékosan megerősíteni, hogy amennyiben a miskolci diákság, a város és az egyetem érdeke úgy kívánja, és ezáltal az egyetem hallgatói visszakerülhetnek az Erasmus-programba, pedagógusként, miskolci lokálpatriótaként és felelős politikai szereplőként késlekedés nélkül, azonnal kész vagyok lemondani kuratóriumi megbízatásomról.

Szeretném ugyanakkor azt is hangsúlyozni, hogy őszintén hiszek abban, hogy nem ördögtől való, ha a mindenkori városvezetést és ezáltal a város érdekeit most, vagy a jövőben bármikor valaki képviseli az egyetemi kuratóriumban, ezáltal hidat képezve az intézmény és Miskolc között, ápolva, erősítve és fejlesztve a két fél kapcsolatát. Ez a feladat számomra pedagógusként nemcsak megtisztelő, hanem eredeti hivatásomból adódóan érthető és szakmába vágó is volt, hiszen magam is álltam az egyetemi katedrán, ismerem az egyetemi és a középiskolai oktatást is, így a diákság, a pedagógusok helyzetét, gondjait és elvárásait ismerve kész voltam és kész vagyok továbbra is legjobb tudásomat az egyetemi hallgatók és az universitas szolgálatába állítani.

A kuratóriumi megbízatással kapcsolatosan mindeddig sem jelzés, sem megkeresés nem érkezett hozzám sem az uniós szervezetek, sem a kormányzat, sem az egyetem vezetése felől. Természetesen cselekvésre készen várom az érintett intézmények, az uniós döntéshozók, a kormányzati szereplők állásfoglalását az ügyben, még egyszer hangsúlyozva, hogy a diákság érdekeit mindenek feletti prioritásként szem előtt tartva, ha ez szükségessé válik, azonnal kész vagyok lemondani.”