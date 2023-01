Idén rendkívül korán elkezdtek nyílni a virágok a szokatlanul enyhe idő miatt. Nyílnak az árvácskák, a hóvirág és a varázsmogyoró is virágzásba kezdett. A szakemberek a fagykártól féltik az ébredező természetet. A kirándulók ugyan örülnek a korai tavasznak, a gazdáknak viszont sok kellemetlenséget okoz a meleg, száraz idő, mert a kártevők (levéltetvek, kabócák) és a gomba kórokozók is át tudnak telelni, így már most el kell kezdeni a védekezést ellenük.

Elkezdtek rügybe borulni a barack, alma és körte fák, ám a korai tavaszi fagyok megtizedelhetik ezeket a virágokat – jelzik a szakemberek. A statisztikák szerint január eleje szokott az év leghidegebb időszaka lenni, 2023 azonban tavaszias idővel és melegrekordokkal kezdődött, és jelentősebb lehűlés a következő 8-10 napban sem várható. Márpedig a túl enyhe idő az évnek ebben az időszakában kifejezetten káros mezőgazdasági szempontból – írta az OMSZ agrometeorológiai elemzésében.

Hó lenne jó

– Mindez azt is jelenti, hogy tavasszal sokkal komolyabb növényvédelmi védekezéssel kell számolni – mondta el Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. – Amikor az esetlegesen áttelelő kártevők szaporodásnak indulnak, lerakják petéiket akkor kell a gyümölcsösökben a lemosó permetezéseket előrehozni. A rügyfakadáskor beköszöntő fagy okozhatja a legnagyobb gondot, ami ellen bizonyos fokig megoldást jelentenek a különböző, füst és ködképző berendezések – fejtette ki a szakember.

– A talaj egyébként nálunk telített legutóbb mikor gödörfúrással ültettünk fát egy 40 centiméteres mélységig érzékeltünk nedvességet. Az is megfigyelhető, hogy a lehulló csapadék hamar elszivárog, egy egyenletes hótakaró segítene, amire az előrejelzések szerint van is esély – tette hozzá.

A múlt hét időjárása az enyhe időről és a melegrekordokról szólt, a hőmérséklet csúcsértéke délnyugaton több napon is 15 Celsius-fok fölé emelkedett, és többször megdőlt a napi melegrekord. Számottevő talajfagy eddig a télen nem volt az országban, csak a fölső néhány centiméteres réteg fagyott meg átmenetileg néhány kevésbé felhős éjszakán.

Veszélyben a gyümölcsfák

A 30 napos csapadékösszeg az országban még mindig többletet mutat a sokéves átlaghoz képest, de a 90 napos csapadékösszegben már nagyobb a különbség, az ország középső részén többlet, de főleg északnyugaton és délkeleten jelentős hiány van. A talaj felső rétege az elmúlt napokban az igen enyhe és szeles délnyugaton sokat veszített a nedvességtartalmából, de a fölső egyméteres réteget tekintve jól áll a talaj téli feltöltődése.

Az őszi vetések jellemzően jó állapotban vannak, vízborítás a vetésekben csak kisebb foltokban fordul elő. Felhívták a figyelmet: a tartósan enyhe idő nem tesz jót a növényeknek, megzavarja a vegetációs ciklust, ráadásul hideg hiányában a kártevők és kórokozók sem ritkulnak. Megjegyezték: a túl enyhe idő különösen a gyümölcsfákra veszélyes, délnyugaton ugyanis egyes korán virágzó csonthéjasok nedvkeringése már beindult, fagyokra lenne szükség ahhoz, hogy ez a folyamat lelassuljon, leálljon.