Minnie, a december elején mentett és betegségéből lábadozó törpe pincser igazán meghálálta a gondoskodást. Amint érezte, hogy baj van, azonnal ébresztette a gazdáit. Így menekült meg az őt befogadó háromtagú család és a kazánházban, a lakásban, valamint az udvaron alvó 63 kutya. Zsebesi-Lengyel Melinda, a Lyukó Tappancsai Állatvédő Egyesület elnöke mesélte el részletesen lapunknak a filmbe illő éjszakát.

– Múlt hét kedden történt a baj. A kazánházban, nem tudni miért, tűz ütött ki, mi azonban ezt nem vettük észre, békésen aludtunk. Minnie, aki bent éjszakázott a lakásban, mert beteg kutyus, azonnal keltette a férjemet. Addig ugatott és bökdöste az orrával, amíg fel nem ébredt. Minnie a nappali felé hívta a férjemet, mutatta. hogy ott van valami baj. A kazánház egyik kijárata a nappaliba vezet, a férjem akkor már hallotta, hogy az ott lévő 15 kutya kaparja, tépi az ajtót. Benyitott, és akkor látta, hogy tűz van a helyiségben. Megpróbálta berúgni a másik ajtót, ami a kertbe vezet, de nem tudta, ezért a kutyusokat a lakás felé dobálta ki gyorsan, nekünk pedig kiabált, hogy azonnal menjünk ki az udvarra.

A lábadozó hős kutyus

A 13 éves gyerekünk rövid nadrágban szaladt ki, szegény ott állt a hidegben a kutyusokkal. Én megpróbáltam kiterelgetni a kazánházból kimentett állatokat. Minnie ebben is segített, nagyon hálásak vagyunk neki. Ekkor már nagyon nagy füst volt a lakásban, semmit nem lehetett látni, de a törpe pincser tudta, merre terelje társait. Mire kiértek a tűzoltók, a férjemnek szerencsére már sikerült eloltania lángokat. A tűzoltók azt mondták, hogy valószínűleg egy kipattanó szikra okozta a tüzet, amit azért nem értünk, mert hőálló lemezzel is körbevettük a kazánt. Ráadásul nem kályháról van szó, amiből könnyen kipattan a szikra, és a kazánra este 10-kor raktunk utoljára, a tűz pedig hajnalban keletkezett. Tehát végül is nem tudjuk pontosan mi okozta a bajt, de a szakértői vélemény kipattanó szikra miatti balesetről szól – sorolta Zsebesi-Lengyel Melinda.

Figyelmes és okos

Elmondta azt is, hogy a kazánházban 15 kutyus aludt, a lakásban 3 beteg állat, a legtöbben pedig az udvaron, összesen 63 kutyáról gondoskodik az egyesület. A kamerafelvételekből kiderült, hogy az egyik kaukázusi juhászkutya is jelezte, hogy baj van, mert le-föl szaladgált az udvaron, azonban nem ugatott és nem kaparta az ajtót.

– Minnie-t december 8-án mentettük az Újgyőri főtéren a villamossínekről. Karácsonykor nagyon beteg volt, de szerencsére az állatorvosi kezelésnek köszönhetően már jobban van. Még nem volt alkalmunk megismerni a természetét, azt azonban tapasztaltuk, hogy nagyon figyelmes. Óriási meglepetés volt számunkra, hogy ennyire okos, hiszen azonnal érzékelte a bajt, és ébresztett minket, sőt még a mentésben is segédkezett. Valószínűleg gazdánál lakott, mert nem volt koszos, amikor megmentettük, viszont a kötelező oltásai és a csipje is hiányzott. Elképzelhető, hogy azért tették utcára, mert beteg lett. Az állatorvos állapította meg, hogy a fajtája törpe pincser. Ha Minnie nincs, akkor valószínűleg nem kelünk fel időben. Amikor riasztotta a férjemet, már füstben volt az egész ház. A férjem és én füstmérgezést is kaptunk, de ha baj van, az ember nem gondolkodik, csak mentettük az életeket, amilyen gyorsan csak lehetett. Ha később ébredünk, már égett volna az egész ház – jegyezte meg az egyesület elnöke.

Elmondta azt is: két napig fűtés nélkül voltak, mert nemcsak a kutyák fekhelyei váltak a tűz martalékává, de szétégtek és megolvadtak az ötrétegű csövek, a villanyvezetékek is tönkrementek. Magánemberek segítettek, eddig 160 ezer forintba került a fűtési rendszer helyreállítása. Várják a biztosítót, de ezt muszáj volt megcsináltatni, mert fűtés nélkül nem maradhatnak. Ráadásul az egész ház csupa korom, az összes helyiséget újra kell majd festeni, sorolta az egyesület elnöke.