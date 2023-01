Mint beszámoltunk róla, megnőtt az egyébként is jó ideje jelen lévő vaddisznóészlelések száma Miskolc több pontján. Így a Görögszőlő utcában és Miskolctapolcán is. Egyre beljebb merészkednek a városba és már nemcsak éjjel vagy hajnalban, de nappal is látni vaddisznókat az erdővel övezett utcákban.

Helyszíni riportunk után érdeklődtünk a miskolci önkormányzatnál, hogy milyen lépéseket tesznek, milyen lehetőségeik vannak a lakott területre tévedő vadakkal szemben. Válaszukban azt írták: a belterületi vaddisznóállomány gyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátására az önkormányzat szerződést kötött egy vadásszal, aki a folyamatot koordinálja. Elméletben a vadász lakott területen belül is kilőheti a vaddisznót, de csak az a személy, akit a Városi Rendőrkapitányság előzetes kérelem után határozat formájában engedélyezett. 2022. május 31-től belterületi fegyverhasználati engedélyt a Városi Rendőrkapitányság nem adott ki, egyéb módon kell az állományszabályozást elvégezni. A vadászati koordinálással megbízott személy a ládacsapdázást alkalmazza sikeresen a belterületen elszaporodott vaddisznóállomány befogására.