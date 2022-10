Az új Miskolcon láttam Facebook-csoportban tettek közzé egy fotót, amelyen egy tarka malac kószál a városban a József Attila úton. A fotón látszik, hogy még a gyalogátkelőt is megtalálta az állat. Egy kommentből kiderült, hogy korábban a Fonoda utca környékén látták a házi sertést, valószínűleg onnan tévedt erre a környékre. A posztot a Varbó központtal működő Malacvédő Alapítvány is megosztotta.

Senki sem jelentette be

– A miskolci malacról nem érkezett hozzánk bejelentés. Mi is csak a bejegyzést láttuk és tettük közzé. Mivel ebben az esetben nem lehetett meghatározni az állat pontos helyét, mert később már senki sem látta, nem indultunk a keresésére – mondta Tóth Anita, a Malacvédő Alapítvány titkára. – Nekünk van egyébként egy 25 férőhelyes menedékünk, ahol jelenleg két-három szabad hely áll rendelkezésre. Ott szoktuk elhelyezni az utcáról befogott jellemzően törpemalacokat, amelyeket alapvetően kedvencként tartanak. Sajnos sokan megszabadulnak tőlük, amikor rájönnek, hogy nem úgy viselkednek, mint egy kutya. Most azonban a kép alapján láttuk, hogy itt házi sertésről van szó. Viszont, ha riasztanak minket, akkor igyekszünk ilyen esetekben is segíteni az egész országban. Szedtünk már össze kecskét, kóbor kutyát és cicát is. Állatszerető emberek vagyunk, így a rászoruló négylábúakat nem hagyjuk az út szélén, de az alapítvány malacokra szakosodott. Három tagunknak volt saját malaca is, innen indult ez az állatmentő szenvedély, amit munka mellett, szabadidőnkben végzünk civil kezdeményezésként.

Nehéz befogni: száz kiló

Az elkószáló háziállatokra több halálos veszély is leselkedhet az utakon, vagy az erdőben.

– Évente két-három hasonló eset fordul elő. Leggyakrabban szállítás közben esnek le a malacok az útra, vagy kiszöknek. Az országút szélén a kóbor kutyákhoz hasonlóan könnyen elütik őket, vagy hazaviszik és levágják. Erdőben pedig akár vaddisznótámadásnak is ki vannak téve, vagy annak, hogy olyasmit esznek meg, amitől megbetegszenek. Éppen ezért mindig bízunk benne, hogy mihamarabb jelentkezik a gazdájuk a közösségi oldalunkra írt üzenetben, vagy a Facebook-on megadott telefonszámon. Ilyenkor tudunk vele egyeztetni az állat vérmérsékletéről és, hogy hogyan érdemes eljárnunk a befogásnál. Az ijedt malac legtöbbször megvadul és menekülni próbál. Mivel egy sertés akár 100 kilogramm is lehet, komoly erő van benne. Viszont altatólövedéket nem szabad vele szemben alkalmazni, mert nyugalmi helyzetben leállhat tőle a szíve. Tehát bonyolult kérdés egy házi sertés befogása és elszállítása, már csak azért is, mert az afrikai sertéspestis jelen van Magyarországon, amelyet a vaddisznók mellett, a házi malacok is elkaphatnak. Emiatt 14 napos karanténkötelezettség érvényes a kóbor sertésekre és településen belül nem szabad őket szállítani. Mi egyébként rendelkezünk erre alkalmas szállítóautóval, amely erős boxokból áll – fejtette ki az állatmentő.

A gazdát megbüntethetik

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih) is érdeklődtünk, hogy az elszabadult haszonállatok befogásának milyen szabályai vannak.

„A jelenleg hatályos törvények szerint az elkóborolt háziállatok befogásának nincsenek konkrét szabályai. Mindig az adott helyzet alapján kell megoldani a problémát, az állatfajtól, testtömegtől, állat ivarától és vérmérsékletétől függően: csapdázással, helyi vadászok bevonásával, egyéb módon” – válaszolta kérdésünkre a Nébih Sajtó Osztálya. – „Amennyiben sikerül az állattartót beazonosítani, alkalmazható ellene szankció, ugyanis az Állatvédelmi Törvény kimondja, hogy az állattartó köteles gondoskodni a állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szökésének megakadályozásáról. Hatósági eljárást a helyi jegyző, vagy a megyei, illetve járási indíthat.”