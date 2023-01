Egy héttel ezelőtt vélhetően gázrobbanás következtében összedőlt egy taktakenézi ház, a Dobó István utcában. Egy embert a tűzoltók mentettek ki a romok alól. A detonáció következtében több szomszédos ház tetőszerkezete is megsérült. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett az egységek átvizsgálták a területet, majd a Bükk Mentőcsoport keresőkutyásai is megbizonyosodtak arról, hogy már senki sem található a törmelék alatt. A Bükk Mentőcsoport tagjaként a Neptun Búvár Klub Mentőcsapatának négy önkéntese és két kutyája is részt vett a keresésben, akikhez a Spider Mentőcsoport néhány tagja is csatlakozott.

Búvár, barlangász tagokkal

– Eredetileg sportegyesületként indultunk 1968-ban. 1970-ben búváraink már részt vettek árvízvédelmi tevékenységben a nagy tiszai árvíznél és a vízimentésben is nagy tapasztalatot szereztek. A kilencvenes évek végétől pedig képzett mentőkutyával rendelkezünk és elindult saját képzésünk – mutatta be a szervezetet Golej Szabolcs, a Neptun Búvár Klub és Mentőcsapat elnöke. – 2002 óta a Neptun Búvár Klub keretein belül önkéntes mentőcsapat is tevékenykedik, amelynek tagjai speciális jogosultságokkal rendelkeznek. Vannak köztünk a búvárokon kívül barlangi mentők és kötél alpin-technikai szakemberek is. A vármegyében dolgozó mentőszervezeteket, amelyek öt évente szakmai minősítést kapnak, jelenleg a katasztrófavédelem fennhatósága alatt működő Bükk Mentőcsoport fogja össze. Mi búvár és kutyás technikai minősítéssel bírunk a katasztrófavédelemnél. Ezáltal a 112-es segélyhívó vonalon keresztül is riaszthatnak bennünket balesethez, robbanáshoz, árvízhez, műszaki védelmi feladatokhoz. Ezen felül a rendőrségtől is kapunk felkéréseket eltűnt személyek felkutatására.

Fajtafüggetlen alkalmasság

Területi keresésre, romkutatásra és nyomkövetésre alkalmas munkakutyákkal rendelkeznek.

– Folyamatosan képzünk munkakutyákat és járunk velük vizsgázni, hogy napi szinten tudjunk segíteni egy-egy balesetnél. Mindig azokat az állatokat választjuk ki, amelyeknek a keresési ösztöne erőteljes, hogy motiváltak legyenek a munkában. Az utóbbi években azt vettük észre, hogy az eb fajtájától nem függ az, hogy mennyire lesz jó keresőkutya. Keverék kutyusunk is van olyan, amelyik letette a nemzetközi mentőkutya vizsgát. A kiválasztás és a kiképzés azonban hosszú folyamat szokott lenni, mert előfordul, hogy később, már a képzés során derül ki, hogy mégsem alkalmas egy négylábú a mentési munkára. Bár némelyik kisebb gyengeséget még utólag is lehet korrigálni. Önkénteseinknek pedig évente orvosi alkalmassági vizsgálaton kell átesnie – fejtette ki a klub elnöke.

Lego keresőkutya Taktakenézen

Csapatban eredményesebbek

Taktakenézen arra kaptak felkérést, hogy átvizsgálják a területet.

– Miután a tűzoltók kimentettek egy sérültet az összeomlott ház alól, önkénteseinknek már csak az volt a feladatuk, hogy megerősítsék, több személy nem tartózkodik a törmelék alatt. A keresést védőruházatban és kiegészítő védőfelszerelésben végezték, amelynek viselése minden ilyen esetben kötelező. A kutyavezetőnek általában van egy plusz segítője is, aki a személy biztosításáért felelős. Ő viszi a kereséshez szükséges eszközöket, például a lámpát és a rádiós kapcsolattartást bonyolítja le. Ennél az esetnél, mivel több kutya is dolgozott, körülbelül két óra alatt sikerült teljesen bejárni a terepet. Ezután már bátran kijelenthették csapattársaink, hogy többen nem rekedtek a romok alatt – számolt be Golej Szabolcs.

