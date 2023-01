Az életéért küzd a debreceni klinikán az a középkorú, taktakenézi férfi, akinek január 5-én felrobbant a háza. Az épületnek csupán egyetlen fala maradt meg, és a detonáció akkora erejű volt, hogy három szomszédos ház tetejét is súlyosan megrongálta.

– A ház tulajdonosát, Zoltánt jelenleg mesterséges altatásban tartják – mondta lapunknak Molnár Tibor, Taktakenéz polgármestere. – Vasárnap annyit tudtam meg, hogy leállt a veséje. Minél több vérre lenne szüksége, hogy a halaszthatatlan műtéteket el tudják rajta végezni. Ezért az önkormányzat irányított véradást szervez. Kérek mindenkit, hogy aki teheti, adjon vért, és a véradás helyszínén közölje, hogy kinek a javára adta. (A pontos adatok cikkünk végén találhatók.)

A polgármester elmondta azt is, Zoltánt korábban az önkormányzat foglalkoztatta közmunkásként, tavasszal és nyáron vállalkozóknál dolgozott, de hogy a tél mit hozott számára, azt nem tudni. Az biztos, hogy gyakran volt otthon. Nagyon súlyos égési sérüléseket szenvedett, törések és belső sérülések is veszélyeztetik az életét. Pontosan még nem tudni, hogy mi volt a robbanás oka, nagy valószínűséggel gázrobbanás történt, de a szakértők jelenleg is vizsgálják, hogy miért következett be a tragédia.

Hatalmas robbanás

– Január 5-én, csütörtök délután épp kint voltam a hátsó teraszon, amikor háromnegyed 4 körül hatalmas robbanás rázta meg az egész utcát. Rettenetes volt, nagyon megijedtem, az unokáim szintén. Úgy, ahogy voltam, papucsban, zokniban szaladtam ki az utcára, Mivel csak öt háznyira lakom Zoltántól. Borzasztó látvány fogadott, azonnal hívtam az illetékeseket. 10-12 perc múlva már kint voltak a mentők, a rendőrség és a tűzoltók Szerencsről és Miskolcról. Azonnal keresni kezdték Zoltánt, hamar meg is találták. Nem tudom, hány perc alatt, mert olyan ideges voltam végig, hogy nem tudtam az idő múlására figyelni. Aztán megérkeztek a közműszolgáltatók szakemberei, hogy elzárják a gázt és az áramot. Majd jöttek a kutyás keresők is, hogy kiderüljön, nem rekedt-e még valaki a romok alatt – idézte föl azt a borzalmas napot a polgármester.

Hozzátette: Zoltánnak vannak testvérei, az egyik ott volt Taktakenézen, átkutatta a romokat a hivatalos iratokért, levelekért. Most azonban az a legfontosabb, hogy a súlyosan sérült férfi életben maradjon, és a szükséges műtéteket el tudják rajta végezni. Ha majd hazajöhet, az épségben maradt nyári konyhájában tud lakni, de az önkormányzat minden szükséges támogatást megad neki. Akár anyagi segítségről, akár kétkezi munkáról legyen szó. A településnek van egy egyesülete is, amely szintén a bajba jutott emberek mellé áll.

– Most azonban az a legfontosabb, hogy minél többen adjanak vért Zoltánnak! – hangsúlyozta Molnár Tibor.