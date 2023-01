A napokban Encs volt a házigazdája annak a munkaértekezletnek, amelyet dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője hívott össze a választókerület 98 polgármesterének és jegyzőinek. A tanácskozáson részt vett dr. Dukai Miklós önkormányzatokért felelős államtitkár is. A téma a 2023-as önkormányzati költségvetések elkészítésének pénzügyi nehézségei, az energiaválság kezelése voltak.

„Encs érdekében lehetőségem volt felszólalni, több kérdést intéztem képviselő úr és államtitkár úr felé a működési költségek fedezetével kapcsolatban, az önkormányzati helyi adók kérdéskörében, és persze a fügödi leégett általános iskolát is érintettem”, számolt be az eseményről Mikola Gergely, Encs polgármestere. „Utóbbival kapcsolatban konkrét kivitelezési időpontot nem kaptam, azonban megnyugtató volt, hogy képviselő úr is első számú prioritásként kezeli az ügyet. Bízunk a nagyon sürgető és halaszthatatlan megoldásban.”