Folytatódott a miskolci zsidó múzeum baráti körének előadássorozata. Szunyogh Lászlót látták vendégül kedden délután a Kazinczy utcai zsinagógához tartozó közösségi ház nagytermében. A program Kerényi László Miskolci zsidóság című filmjének levetítésével kezdődött, amely a miskolci zsidóság történelméről és jelenkori mindennapjairól szólt.

Létezett egy zsidó negyed

A főépítész a vármegyeszékhely épített örökségének zsidó vonatkozásairól beszélt a hallgatóságnak. Bemutatta a korabeli zsidó negyedet. Több híres miskolci épületről tudhatták meg a jelenlévők, hogy a helyi zsidó közösség kezdeményezte az építtetését. Továbbá arról a korszakról is szó esett, amikor a város kulturális és kereskedelmi életében a zsidóság jelentős szerepet töltött be. Miskolc évszázadokig tipikus kereskedőváros volt, és gazdasági centrumként működött több szomszédos ország külkereskedelmének a kereszteződésében. Ebben a folyamatban a korai görög betelepülök mellett a helyi zsidóság játszotta a vezető szerepet. Máig látszanak azok a belvárosi házak, amelyek homlokzatán kiolvashatók az épületek volt zsidó tulajdonosainak a nevei. Szunyogh László azt is elárulta, hogy a városvezetéssel párbeszédet kezdeményezett Miskolc zsidó épített örökségének megóvására.