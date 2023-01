Jövő hét keddig lehet jelentkezni a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Miskolci Képzési Központjába a középiskolai tehetséggondozó programba. „Az MCC-n belül van a beiskolázási program, ahova környékbeli gimnáziumokból tudnak jelentkezni hozzánk” – mondta a boon.hu-nak Török-Varga Eszter régió koordinátor. Hozzátette: Ez az iskolán túl mutató, tehetséggondozó program. „Fontos megjegyezni, hogy ez nem az iskolának a konkurenciája, hanem egy azon túli tudásanyagot biztosít. A gyerekek olyan tudást tudnak elsajátítani, amit egyébként nem biztos, hogy megkapnának iskolai keretek között, így ezt egy plusznak lehet elsősorban nevezni” – mutatott rá.

Ingyenes lehetőség

Azt is megtudtuk, hogy az MCC a Kárpát-medencében ez az egyik legnagyobb tehetséggondozó központ. „Azt fontos hangsúlyozni, hogy nálunk minden ingyenes, így a programoktól kezdve egészen az előadásokig” – húzta alá. Rámutatott, hogy a diákok, olyan programokon tudnak reszt venni, amelyek előadások, illetve workshopok formájában zajlanak.

Török-Varga Eszter, az is elmondta, hogy havonta egyszer rendez a központ középiskolás szombatot, illetve minden heten klubdélutánokat tartanak a növendékeknek. „A programoknál inkább az élményekre helyezzük a hangsúlyt, például rendszeresen látogatunk színházba, vagy társasjáték estet is szoktunk rendezni” – mondta. Hozzátette: A tehetséggondozó központ nagy hangsúlyt fektet a vita és érvelés technikájára. „Egy esszé formájában tudnak hozzánk jelentkezni, amelyben egy kritikát kell írniuk a kedvenc könyvükről, vagy filmükről” – mondta. Hozzátette: Ebben az esszében nem a tartalomra kíváncsiak, hanem a véleményükre. Török-Varga Eszter azt is hangsúlyozta, hogy az intézmény továbbá lehetőséget nyújt nyelviképzések részvételére, beszédkészség fejlesztésre, amiket leggyakrabban hétköznap délutánonként szoktak megrendezni. Továbbá arra is kitért, hogy számos külföldi utakra is lehet pályázni, a tehetséggondozó központon belül, most például Lengyelországba.