Ezt csinálja az Europa Nostra

Az Europa Nostra műemlékvédelemmel, vidék- és várostervezéssel foglalkozó európai non-profit szervezet 1963-ban az Európa Tanács, valamint több helyi és regionális nem kormányzati szervezet kezdeményezésére jött létre. Az intézmény megalapítása óta jelentős befolyásra tett szert a kontinens épített és természetes környezetének megőrzése, valamint a nemzeti és nemzetközi szervezetek műemlékvédelemmel és területfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének koordinációja területén. Az Europa Nostra az elmúlt évtizedekben szoros kapcsolatot épített ki az Európa Tanáccsal, az UNESCO-val, és az Európai Unióval. Az egyébként 35 európai ország szervezeteit - köztük Magyarországét is - tömörítő Europa Nostra fő feladatának az európai identitás megóvását tekinti, melynek érdekében műemlékvédelmi konferenciákat szervez, számos szakmai folyóiratot jelentet meg, és 1980 óta Europa Nostra-díjjal jutalmazza az európai kulturális örökség megőrzéséhez hozzájáruló építészeket és tervezőket. A 7 Most Endangered címet 2013-ban alapították, a programot az Europa Nostra gondozza és a European Investment Bank támogatja, jelentős háttért nyújt azonban az Európai Unió Kreatív Európa programja is. A nevezők nemzetközi felületekre is eljuthatnak, amelynek keretében soha sem lehet tudni, hogy mely hazai emlék esetében lát mondjuk egy külföldi befektető felvirágoztatási lehetőséget.

Herman Ottó Múzeum videó

Európa 11 legveszélyeztetettebb örökségi helyszínei videó