A legrégebbi középület

Miskolc egyik legrégebbi középületeként számon tartott papszeri épület a korábbi, XV. századi épületmagból fokozatosan épült ki. Egészen 1899-ig református iskola, azt követően pedig múzeum működött benne. Ma is egyértelműen a város ikonikus épületeként tisztelik. Az épületet 1899-ben kapta meg a miskolci múzeum. Első állandó kiállítását 1902-ben nyitotta meg. Az épületben a közelmúltban is három állandó kiállítás volt, a Miskolci Évszázadok című várostörténeti kiállítás, a Mit ránk hagytak a századok című régészeti kiállítás és a Magyarország ásványai tárlat. A „Papszer” 1973-ig a Herman Ottó Múzeum igazgatóságának is otthont adott.

A kiállítási épület legutóbbi időszakában a díjnyertes Elit alakulat – A Kárpát-medence leggazdagabb honfoglalás kori temetői című tárlat – amelyet 2014-ben nyitottak meg – látogatók sokaságát vonzotta a múzeumba. A kiállítást az épület bezárását követően bontották le, csakúgy, mint az Egy miskolci nemes az országos politikában – Szemere Bertalan pályaképe és pályatársai címűt.

Nem lehetett tovább húzni, bezárták

Az épület állagának romlása nem új keletű. Már évekkel ezelőtt napirenden volt, hogy tenni kell a megmentése érdekében. Néhány évvel ezelőtt a műemléki védettség alatt álló épület állagmegóvását és megújulását is szolgáló felújítási tervet a műemléki testület nem fogadta el, olyan szakmai elvárásokat fogalmaztak meg, amelyeknek a finanszírozását az akkor elérhető pályázati források már nem tették lehetővé. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát – mint az intézmény fenntartóját – a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakértői vélemény elkészítésére kötelezte. Az elkészült szakvélemény rögzítette a szakmai megállapításokat és a szükséges beavatkozásokat. Az épület statikailag bizonytalanná vált, a helyzet azonnali beavatkozásokat igényelt volna. A tetőszerkezet, a födém és a pinceszint vizesedésének problémája sürgető megoldást kívánt. A szerkezeti megerősítés az épület minőségi megújításához elengedhetetlen.

A szakmai vizsgálat azt is egyértelművé tette, hogy az épület életveszélyes, azt nem lehet tovább látogatók fogadására használni. Így került lakat rá 2019. április 1-jén. Ekkor kezdődött a kiállítások lebontása, elraktározása, áthelyezése. Az Elit alakulat például vándorkiállításként a történelmi Magyarország több városában is megfordult.

Keresik a forrást a felújítására

A bezárás idején annyit sikerült megtudnunk a miskolci önkormányzattól, hogy „a nagy volumenű felújítási munkálatok előkészítése kezdődik el”. Akkor 1,5 milliárd forintra taksálták az épület megújításához szükséges összeget. Az önkormányzat a kormánytól remélte a forrás biztosítását.

Később a jelenlegi önkormányzattól is kértünk már tájékoztatás a múzeumépület sorsáról. Ennyit tudtunk meg: „A szükséges pénzügyi forrás biztosítása érdekében állami támogatás, műemlék-felújítási pályázat, illetve erre irányuló lobbitevékenység szükséges...” Úgy tudjuk, a Miniszterelnökséggel is voltak egyeztetések az épület felújításához szükséges forrásokról.

Az utóbbi hónapokban – úgy is fogalmazhatunk – nagy a csönd a papszeri épület körül. Azt sikerült megtudnunk, hogy az önkormányzat azt szeretné, ha a jelenlegi Európai Uniós fejlesztési ciklus Terület- és Településfejlesztési Operatív Programjának (TOP) miskolci fejlesztésekre jutó mintegy 33 milliárd forintjából finanszírozhatnák az épületrekonstrukciót. Annyi bizonyos, hogy arra már a korábban kalkulált 1,5 milliárd forint édeskevés. Mindent belevéve, ma már közel 4 milliárd forintról beszélnek, ha a papszeri épület felújításáról és újra használhatóvá tételéről van szó.

