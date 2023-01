Veres Pál, Miskolc polgármestere január 19-én, a Miskolc Holding Zrt. igazgatósági ülése után jelentette be, hogy a karbantartási munkálatok befejeződését követően január 26-tól ismét várja vendégeit az európai hírű fürdő. A városvezetői szándék az, hogy egész esztendőben a fürdőzni vágyók rendelkezésére álljon a Barlangfürdő. A gazdaságos működtetés érdekében az év során többször is áttekintik közösen a fürdő helyzetét.

A Miskolctapolca Barlangfürdő újranyitásról szóló bejelentés után Veres Pál polgármester Facebook-oldalán így árnyalta a helyzetet: "Most olyan időket élünk, amikor a magyar települések sorra kényszerülnek az elszabadult energiaárak és rezsidíjak miatt bezárni a legnevesebb és legnagyobb múlttal, ismertséggel bíró fürdőket is. Miskolcon azonban rengeteg egyeztetés és erőn felül teljesítve átdolgozott napok és hetek után nyitva tudtuk tartani a Barlangfürdőt. Azt azonban még a legjobb szándék, és a legmegfeszítettebb munka ellenére sem tudja a jelenlegi helyzetben szinte egyetlen magyar város sem garantálni, hogy valamennyi intézmény és sportlétesítmény folyamatosan nyitva tartson, hiszen csak a rezsidíjak emelkedése milliárdos pluszköltségeket ró az önkormányzatokra. Így van ez Miskolcon is."