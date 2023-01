Mindenképpen izgalmas olyan helyekre eljutni, ahová máskor csak az ott dolgozók mehetnek be. De különösen annak volt érdekes a pénteki túra, aki egyébként is érdeklődik a barlangok iránt. A titokzatos föld alatti világ azért is különleges ebben az esetben, mert egyedülálló az – Európában biztosan egyetlen – olyan élő barlang, ahol termálvízben fürdőzhetnek az emberek.

Ez a túra alkalmával többször is elhangzott, ezt szemléltetve idegenvezetőnk Molnárné Tóth Edina, fürdővezető megmutatta azokat a karszt kiválásokat a falakon és kiváltképpen a vízköpő sárkányokon, amelyek az évtizedek alatt rárakódtak. Egyébként a karszt hihetetlenül gyorsan hízik, évente akár több centimétert is gyarapodik. A karsztvíz itt folyamatosan tör elő a földből, megállítani nem lehet, csupán szabályozni - ezt is megtudhattuk.

Már volt alkalmam egyszer részt venni száraz lábas túrán a barlangfürdőben, még évekkel ezelőtt, de akkor valóban száraz maradt a cipőm. Most azonban többször is vízbe léptem és a fejemre is sokszor csepegett a víz a sziklákról. Ez teljesen normális, hiszen heves esőzések esetén a csapadék bejuthat a barlangi járatokba. Ez egy olyan karsztrendszer esetében, mint a Miskolctapolca Barlangfürdő, természetes folyamat – jegyezte meg idegenvezetőnk. Persze ez semmit sem vont le a program értékéből. Sőt, még érdekesebbé tette azt.

Na és "kobakot" sem minden nap viselek, ezt a védősisakot azonban szigorúan fel kellett vennie mindenkinek, amikor a „hidegvágatba”, vagyis a szervizalagútba mentünk be. A csillogó mészkőfalakról ugyanis még a legnagyobb ellenőrzés mellett is időnként potyoghatnak a kődarabok. A járatban egyébként meglehetősen meleg és rendkívül magas páratartalom volt, szinte nehezünkre esett a levegővétel is. Utunk az alagútban egy tavacskánál végződött. Aztán megnézhettük még a barlangfürdő termálvizét adó kutat, információt kaphattunk továbbá a fürdő üzemeléséről is. Még így másodjára is sok új tudnivalóval lettem gazdagabb.

Megőrizték a természeti értéket

A csoport, amelyikkel együtt jártuk be a víz nélküli medencéket, nem miskolci volt. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből érkeztek, a Szarvas és Cserkeszölő között elhelyezkedő Öcsöd nevű településről – avatott be Soha Attila, Öcsöd polgármestere. A hivatali dolgozókat hozta magával a település vezetője, vagyis egy hölgykoszorúban vett részt a túrán. Vannak, akik még nem jártak a barlangfürdőben eddig, semmilyen módon, ő maga fürdőzőként már igen, de így is rendkívül érdekes volt – mondta. Olyan információkat kapott most, amelyek elkerülték a figyelmét, amikor pihenni jött ide. Látszik, hogy szakértő gárda üzemelteti a fürdőt és örül annak, hogy van ilyen Magyarországon – vélekedett a polgármester. Hozzátette: az a természeti érték, ami az évszázadok során kialakult és itt megőrizték, illetve meg is tekinthető, dicséretes.

A vízről érdeklődnek

Idegenvezetőnket arról kérdeztem, milyen kérdést tesznek föl a vendégek a legtöbbször.

Leginkább az érdekli a látogatókat, hogy a lezárt részek miért vannak zárva és azok lesznek-e majd hasznosítva – mondta Molnárné Tóth Edina. Mindig napirenden van az üzembe helyezés, de az rengeteg tervező és kivitelező munka, illetve nagyon sok pénz lenne, ezért egyelőre várat magára – tudatta.

A másik, amire nagyon kíváncsiak a túra résztvevői, az a víz minősége és hőfoka. A karsztforrás, ahonnan jön a víz, az általában 30 fokos, azt fertőtlenítés után változatlan formában engedik az „öregbarlangi” medencébe, nem melegítik. Ez nyáron kellemesen hűsít, télen egy kicsit hűvösebbnek érezhetjük, de semmiképpen sem mondható rá, hogy hideg. Pedig a karsztvíz a legtöbb esetben természetes mivoltában 10-12 fokos csupán, tehát ez még így is jóval melegebb.

Plusz időpontokat nyitottak

A túrák meghirdetését követően azonnal csörögtek a telefonok és rengetegen jelentkeztek, az időpontok folyamatosan teltek be – emelte ki Németh Judit, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője, aki szintén velünk tartott. Helyiek is érdeklődnek, de az ország minden szegletéből érkeznek a látogatók – jegyezte meg. Iskoláscsoportok éppúgy, mint felnőttek, szinte nincs olyan korosztály, aki kivételt képezne. A rendkívüli népszerűsége miatt plusz időpontokat is kellett nyitniuk, ezért napközben óránként helyett félóránként és az eredetihez képest sokkal később, még este fél 7-kor is indul csoport.

A „csodát” még a hétvégén, illetve jövő héten hétfőn és kedden is meg lehet tekinteni, ha valaki olyan szerencsés, hogy befér valamelyik csoportba. Csütörtökön ugyanis - a karbantartást követően - újra kinyitják kapuikat a fürdőzni vágyók számára – hangsúlyozta az ügyvezető.

