Jelentősen megváltozott január 1-jétől a Munka törvénykönyve. A kisgyermekes szülők rugalmasabb feltételek mellett dolgozhatnak majd. Bevezetik a szülői szabadságot és az apasági szabadságot is. Az új szabályok szerint a szülőknek gyermekük 4 éves koráig a munkáltató köteles biztosítani a részmunkaidő lehetőségét, amennyiben ezt a munkavállalók igénylik. Emellett a gyermek nyolcéves koráig kérhetik majd a munkavégzési hely, valamint a munkarend módosítását, továbbá távmunkát is igényelhetnek a szülők, amit csak kellő indoklással utasíthat el a foglalkoztató.

Tíz nap az apának

A benyújtott javaslatok között szerepel továbbá, hogy az EU-s irányelveknek megfelelően 10 napra bővítik az apasági szabadság időtartamát, amit a születés időpontjától vagy örökbefogadás véglegesítésétől számított második hónap végéig vehetnek majd ki az apukák. Az apasági szabadság első öt napjára távolléti díj, a második öt napjára a távolléti díj negyven százaléka jár. Fontos, hogy az első öt napra járó távolléti díj teljes költsége a Kincstártól visszaigényelhető, a második öt nap költsége viszont a munkáltatót terheli. Ezentúl minden munkavállalót negyvennégy munkanap szülői szabadság illet majd meg gyermeke hároméves koráig. A szülői szabadságra a távolléti díj tíz százaléka jár.

Rugalmas lesz

– Jó és helyes intézkedéseknek tartom ezeket – jelezte portálunknak Bihall Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (Bokik) elnöke. – A rugalmasság segíti a munkaerőpiac hatékonyságát, és véleményem szerint a munkáltatók is így fognak értékelni. Nem csak humánus okok miatt, hanem azért is, mert szükség van a mukavállalókra, és szeretnék, ha olyan megoldások születnének a munkavégzéssel kapcsolatban, amelyek mindkét félnek megfelelő. A Munka törvénykönyve ezt most lehetővé teszi. Véleményem szerint a rugalmasság hasznos és előremutató – fogalmazott Bihall Tamás.

Mint mondta, a döntéshozóknak az is a célja lehet, hogy minél több fiatal vállaljon gyermeket. A korábbi családbarát intézkedésekből szintén ez következik. A rugalmas munkavégzés a mukaerőpiacot is támogatja, hiszen ezután azok a kisgyermekes anyák is bátran vállalnak majd munkát, akik eddig nem tudták megoldani a napi 8 órát vagy a bejárást egy másik településről a munkahelyre.

– A munkáltatók ésszerűen átgondolják majd, hogy melyik munkakörben oldható meg például a távmunka vagy a munkarend megváltoztatása. Hiszen sok függ attól, hogy a kisgyermekes anyának milyen jellegű munkát kell végeznie. Úgy gondolom, az új szabályok miatt nem lesz nehezebb dolguk az anyáknak a munkaerőpiacon. Bár nem tudni, mit hoz az előttünk álló időszak, de képzett munkavállalók hiányoznak a munkaerőpiacról – világított rá a Bokik elnöke.

Részmunkaidőben

Két kisgyermeke van Csanálosi Edinának, aki a miskolci Főnix Családbarát Közösségi Tér tagja, egyik programszervezője. Mint mondta, még nem volt alkalma dolgozni, mert első gyermeke születése előtt egyetemista volt. Most egy 2 éves és egy 5 hónapos kicsivel van otthon. Ha a kisebbik is 2 éves lesz, akkor szeretne elhelyezkedni.

– Pedagógus végzettségem van, tehát a távmunka nem nagyon jöhet számításba, de a részmunkaidő igen. Minden attól is függ majd, hogy a férjemnek milyen munkája lesz akkor. A rokonoktól és ismerősöktől tudom, hogy nagyon nehéz megoldaniuk a dolgozó anyáknak azokat a heteket, amikor a kisgyerekek otthon vannak betegség vagy óvodai, iskolai szünet miatt, úgyhogy a mostani intézkedések mindenképpen hasznosak. Azt nem tudom, hogy a gyermekvállalási kedvet segíti-e, véleményem szerint ahhoz elsősorban a szülészeteket kellene megreformálni – fogalmazott Csanálosi Edina.