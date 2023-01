Itt a „bárányhimlőszezon”. Bár a betegség vírusa ellen már van védőoltás, de az csak körülbelül három éve kötelező. A mostani óvodás-kisiskolás korosztály azonban még szenvedhet a viszkető kiütésektől és a magas láztól.

Kötelező védőoltás

Dr. Török Lajos, miskolci házi gyermekorvos praxisában is előfordult már ezen a télen néhány bárányhimlős eset.

– Abból a korosztályból kerültek ki, akiket még nem oltottunk. Ma már kötelező a bárányhimlő elleni védőoltás, 13-16 hónapos korban kapják meg a kicsik, két vakcina biztosítja a megfelelő védettséget. Három évvel ezelőtt is elérhető volt a védőoltás, felajánlottuk a szülőknek, de akkor még fizetniük kellett érte. Azonban ennek ellenére is sokan kérték, hogy megvédhessék gyermekeiket a kellemetlen betegségtől. A védőoltást nagyon ajánlom azoknak a tizenéves lányoknak, akik még nem estek át a betegségen. A házi gyermekorvos biztosan meg tudja mondani, hogy volt-e bárányhimlős valaki vagy sem. Azért említettem a lányokat, mert ha valaki a terhessége első szemeszterében kapja el a bárányhimlőt, akkor nagyon kell drukkolnunk, hogy a magzatnak ne legyen semmi baja – fogalmazott dr. Török Lajos, hozzátéve, a fiúknak is ajánlja a vakcinát.

Szövődmények

Kifejtette: minden vírus, így a bárányhimlővírus terjedésének is a téli időszak biztosít kedvező feltételeket. A párás, hűvös idő és az összezártság elősegíti a cseppfertőzéssel terjedő kórokozók átadását. A gyerekek és felnőttek ilyenkor gyakran tartózkodnak zárt közösségben, közel egymáshoz, így könnyen elkapják egymástól a vírusokat, melyek rátelepszenek a nyálcseppekre, és úgy utaznak.

– Mostanában nem találkoztam olyan gyerekekkel, akik kórházba kerültek volna bárányhimlő miatt. Korábban azonban előfordult, hogy az infektológiára kellett beutalni a kicsiket a betegség szövődményei miatt. Nem volt ritka, hogy a kiütések elfertőződtek, főleg a rosszabb szociális és higiéniás körülmények között élő gyerekek esetében. A betegség azonban okozhat idegrendszeri tüneteket is. Ma azonban ez már nem jellemző, és a remények szerint a védőoltásnak köszönhetően teljesen meg is szűnik a bárányhimlő. Ritkán megtörténhet az is, hogy a védőoltás ellenére lesz bárányhimlős a gyermek. Ilyenkor vagy nem alakult ki a megfelelő immunitás a szervezetében, vagy találkozott egy úgynevezett vadvírussal. Azonban az oltásnak köszönhetően ilyenkor lényegesen enyhébb a betegség lefolyása, mintha nem kapta volna meg a vakcinát. Az oltóanyag legyengített vírusokat tartalmaz, ezért előfordulhat az is, hogy ez okoz tüneteket – magyarázta a gyermekgyógyász.

Övsömört is okoz

Hozzátette: a bárányhimlő vírusa veszélyes lehet azokra, akiknek nem megfelelő az immunrendszerük, ilyenkor beláthatatlan szövődményei lehetnek a fertőzésnek. Egyébként minél fiatalabb a szervezet, annál jobban elviseli a betegséget. A gyerekeket főleg az iszonyatos bőrirritáció és a 3-4 napig tartó láz zavarja. A felülfertőződés a leggyakoribb szövődmény.

– Szintén a bárányhimlő vírusa okozza felnőtteknél az övsömört. Ilyenkor nem az egész szervezetet érintő fertőzés zajlik le, mint a gyerekek esetében, hanem a vírus egy-egy idegpályához tapad, és annak az idegpályának megfelelő szegmensben okozza a tüneteket. Mivel elsősorban a bordaközi idegeket szereti, a bordák alatt okoz jellegzetes bőrtüneteket, innen az elnevezés is. Ez nem kimondottan viszketéssel jár, hanem sokkal inkább fájdalommal. Sokszor mellkasi fájdalommal kezdődik már akkor, amikor a kiütések még meg sem jelentek. Azok a fájdalom után csak egy-két nappal tűnnek fel. Ritkán a kézen vagy lábon is megjelenhetnek a kiütések – hívta fel a figyelmet dr. Török Lajos.