Több ingyenes tanfolyamot is hirdet felnőttek számára a Miskolci Szakképzési Centrum (MSZC), melyekre januárban lehet jelentkezni. Érdemes megismerni a kínálatot, hiszen vannak közöttük népszerű szakmai képzések is, akad olyan, ami már be is telt. Elkeseredni azonban nem kell, az MSZC újabb tanfolyamokat szervez a kedvelt szakmákból. A tanfolyamok óriási előnye, hogy a felnőtteknek munka mellett nem kell évekig iskolába járniuk, néhány hónap alatt elsajátíthatják az elméleti és gyakorlati tudnivalókat.

A szakképzési rendszer 2020 szeptember 1-jétől teljesen megújult. Az átalakítás elsődleges célja a munkaerőpiac igényeihez történő rugalmas alkalmazkodás és a magas színvonalú szakképzési rendszer kialakítása volt. A fejlődő és változó gazdaság elvárása ugyanis az, hogy jól képzett, értékes tudással bíró, felkészült szakemberek kerüljenek ki a szakképzésből, akik megállják a helyüket, és sikeresek lesznek a munkaerőpiacon. A szakképzés átalakításának egyik eleme, hogy számos szakmát a felnőttek számára is ingyenessé tettek, hiszen ez lehet az egyik feltétele a munkaerőhiány csökkentésének. Szintén a rugalmasságot bizonyítja, hogy egyes szakmák immár tanfolyam keretében is elsajátíthatók.

De nézzük, mit kínál az MSZC!

Néhány hónap

Január 11-én indul az élelmiszereladó-képzés a Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskolában. A tervek szerint a tanfolyam február végéig tart. Igaz, ez a turnus már betelt, de a centrum új tanfolyam indítását tervezi, úgyhogy érdemes gyakran ellátogatni az MSZC oldalára.

Január 15-éig lehet jelentkezni a gáz- és hőtermelőberendezés-szerelő ingyenes szakmai képzésre. Ezt a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola biztosítja, és a tervek szerint a résztvevők júliusban végezhetnek. A jelentkezésnek azonban feltételei is vannak: középfokú végzettség és szakmai előképzettség.

Népszerű volt az IFRS mérlegképes könyvelő tanfolyam is, mert ez is betelt. Tervezett kezdési időpont január 23-a, a helyszín pedig a Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum. A tanfolyam ez év szeptemberéig tart. Itt szükség van érettségire és szakmai előképzettségre.

Lehet jelentkezni informatikai támogató munkatárs képzésre is. A jelentkezési határidő január 20-a. A képzés a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikumban folyik majd, a tervek szerint január 20-ától, 2024 februárjáig. A jelentkezés feltétele az érettségi.

Smink és szempilla

Január 15-éig lehet jelentkezni a létesítmény-energetikus tanfolyamra, melyet a Miskolci SZC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskola biztosít. A képzés január 23-án indul és júliusban ér véget. Szükséges feltétel az érettségi és a szakmai előképzettség.

Különösen a hölgyeket érdekelheti a sminkes és szempillaépítő tanfolyam, melyet a Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskolában lehet elvégezni. A képzés január 16-án indul, és várhatóan ez év szeptemberében ér véget. Jelentkezni január 15-éig lehet. Itt is szükség van érettségire, valamint egészségügyi alkalmasságra. Nem árt azonban tudni, hogy a képzés ugyan ingyenes, de a szakmai anyagokat, a tanulónak kell kifizetnie, ami 200 ezer forint. Vonzó lehet a webfejlesztő szakma is, melyet a Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikumban lehet elvégezni. A jelentkezési határidő január 15-e. A tervek szerint a tanfolyam január 23-án indul, és ez év októberében ér véget. Alapfeltételek az érettségi és szakmai alapismeretek.

Érdemes folyamatosan figyelni az Ózdi és Szerencsi Szakképzési Centrum oldalát is, hiszen ezeken is folyamatosan hirdetnek képzéseket és tanfolyamokat felnőttek számára is.