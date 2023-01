Már javában készülnek a központi írásbeli felvételire az általános iskolák végzősei, valamint azok a 4. és 6. osztályos tanulók, akik 8 vagy 6 osztályos gimnáziumi képzésre szeretnének jelentkezni. A felvételit ugyanis január 21-én, szombaton délelőtt 10 órától rendezik országszerte a középiskolákban. Az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező diákok is ekkor írják meg a teszteket. A tanulók egy magyar nyelvi és egy matematika-feladatlapot töltenek majd ki.

A miskolci Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Iskolában már szeptember óta gyakorolnak a diákok, hogy minél nagyobb esélyük legyen bekerülni az általuk választott középiskolába.

Logisztika

Kovács Máté a miskolci Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnáziumba szeretne bejutni, logisztika képzésre.

– Jó iskolának tartom a Fáyt, és érdekel a logisztika. Mivel ide is kell a központi írásbeli, már év eleje óta gyakorlom a feladatokat. Utána szóbeli is lesz. Az általános iskolában év eleje óta tartanak a tanárok előkészítő foglalkozásokat. Jártam ezekre, mert fontos számomra, hogy jól sikerüljön a felvételi. A Fáyba nem nehéz bejutni, de nem is könnyű, úgyhogy szükség van a jó eredményre – mondta Máté.

Elárulta, neki a matek megy nehezebben, mert vannak olyan logikai feladatok, amelyeken sokat kell gondolkodni. De olykor a törtek is gondot okoznak, úgyhogy a következő napokban még ezeket kell gyakorolnia. Otthon minden délután előveszi az előző évek feladatlapjait, és megoldja a példákat. Már lemérte azt is, hogy kétszer 45 perc alatt (ennyi áll majd rendelkezésre az írásbeli felvételin), hány pontot tud elérni. Most a legjobb eredménye 52 volt a 100-ból, de ezen még szeretne javítani, legalább 60 pontot szerezni.

– A magyart nem tartom nehéznek. Érdekesek a feladatok, és ha az embernek van háttértudása és elég értelmes, akkor könnyen meg tudja oldani. Jól megy a szövegértés, szerintem fogalmazásból is jó vagyok, a közmondások terén kell még erősítenem. Kicsit stresszes a felvételi, de szükséges, mert így tudják felmérni a középiskolák, hogy ki mennyit tud. A hosszú téli szünetben is gyakoroltam, hogy minél jobban menjen – tette hozzá Máté.

Ő már azt is tudja, mihez kezd a középiskola után. Az érettségi megszerzését követően a hegesztő szakmát szeretne megtanulni, mert az nagyon érdekli, és úgy tudja, hogy jó lehet vele keresni.

Épületgépészet

Osztálytársa, Horváth Sándor is fontosnak tartja, hogy jól sikerüljön az írásbeli felvételije. Ő a Miskolci SzC Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző Iskolába szeretne bekerülni és épületgépészetet tanulni.

– Mindenképpen olyan iskolát akartam választani, ami érettségit is ad, ezt a szüleim is fontosnak tartották és támogatnak ebben. Az írásbelin szeretnék olyan 60-70 pontot elérni, akkor biztosan bejutok. Egyelőre az otthoni gyakorlások alatt 48-at tudtam elérni, de ezen még tudok javítani. Az iskolában a tanáraink nagyon sokat segítettek a felkészülésben. Az osztályfőnökünk, Papp Enikő például számítógépet is biztosított, hogy minél többet gyakorolhassunk. Szerintem a matek nehezebb, mert gondolkodtató feladatok vannak a feladatlapokon. Ami szerepel a tananyagban, azt nem nehéz megoldani, de a logikai feladatok olykor gondot okoznak. A magyart viszont kis alapműveltséggel meg lehet oldani – vélekedett Sándor.

Neki is határozott elképzelései vannak az életről. A középiskola után szeretne vállalkozást indítani, ami az építőiparral lenne kapcsolatos. Például víz- és gázszereléssel. Hangsúlyozta, Magyarországon szeretne majd dolgozni.

Pontosan, helyesen!

A nyolcadikosok osztályfőnöke és magyartanára, Papp Enikő is megerősítette, már szeptembertől készülnek a diákokkal az írásbelire. Átismételték az elmúlt évek tananyagát 5. osztálytól kezdve, és egy-egy témakörhöz hozzákapcsolták a korábbi felvételi írásbeli feladatokat.

Kovács Máté, Horváth Sándor és Papp Enikő osztályfőnök

Fotós: Bujdos Tibor

– Megnéztük azt is, hogy értékeléskor mire helyezik a hangsúlyt a feladatok kitalálói. Felhívtam a gyerekek figyelmét, hogy megfelelően fogalmazzanak, olvasható, rendezett legyen a külalak, és pontosan tartsanak be minden utasítást. Ha például alá kell húzni valamit, akkor ne karikázás legyen, és ügyeljenek a helyesírásra is – sorolta Papp Enikő.