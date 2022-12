- Az Avason lakom, és azért vettem meg a legnagyobb trombitát, hogy éjfél után kiállhassak vele az ablakba, és úgy fújhassam, hogy abban benne legyen minden, ez az egész csudaév! - mondja az egyik vásárló nevetve.

Fotók: Petri Nóra



A legnagyobb sláger tényleg a duda – nyilatkozta Dányi Tibor tulajdonos, aki a Búza téri aluljárónál kínálja portékáját. Óriás dudát ezerért, kisebbet 500 forintért szerezhetünk be itt.

Maszkokból is óriási a kínálat.

- Attól függ, hogy melyik a kedvence például egy gyereknek. Az állafigurások és a pókemberes is nagyon kelendő idén. De keresik a Joker és a Batman álarcokat is - tette hozzá.

A színes póthajak mellett királylányos ruhák is várják a szilveszteri kishercegnőket a standon. A Jacksonkalapnak nevezett világítós és flitteresen csillogó szilveszteri kellék pedig két darab ezresért lehet a miénk.

Dányi Tibor azt mondta, szilveszter éjszaka sem zárja be a boltot, hiszen ezeket a kelléket sokan csak az utolsó pillanatban, buliba indulás előtt szerzik be.

Fotós: Bujdos Tibor

- Rajtunk nem múlik, jöjjenek a vevők, éjfélig is nyitva leszünk - mondta a tulajdonos.