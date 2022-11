Több mint hétezer helyi lakost érint a kérdés, ezért a közeljövőben megvalósulhat az önkormányzati tulajdonú épület teljes körű szigetelése. Az épületben vállalkozóként rendelő orvosok azt is elmondták, hogy a szeretnének levállni a távhő rendszerről, jelenleg alternatív fűtési megoldáson gondolkodnak. A megszavazott szigetelés és a korábban kicserélt nyílászárók azonban így is komoly segítséget jelentenek számukra, és természetesen a rendelőkbe érkező betegeknek is.

– Az előző ülésünkön a költségvetés módosításakor jóváhagytunk egy energiahatékonyságot növelő keretet, ennek a terhére tud megvalósulni a fejlesztés, a keret ezáltal ki is merül – fogalmazott a tanácskozás után Janiczak Dávid polgármester, aki hozzátette: – Számomra a legfontosabb a kötelező szolgáltatások fenntartása a lakosság érdekében, ilyen többek között a háziorvosi ellátás is. Örülök, hogy a fejlesztésnek köszönhetően az ellátás a jövőben is biztosított lesz.