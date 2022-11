Ferencz Orsolyának a Digitális Erőmű, valamint a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark épületét mutatta be Riz Gábor országgyűlési képviselő, valamint a fenntartó Forum Hungaricum Nonprofit Kft. vezetése. Riz Gábor hozzátette: az egyeztetés során arról beszélgettek, hogy a két ózdi intézmény a szakterületéhez kapcsolódóan milyen projektek megvalósításába tud becsatlakozni. Az egyeztetés során több ötlet is felmerült, ezért a közös gondolkodás a jövőben is folytatódik.