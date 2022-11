A karitatív szervezet adventi adománygyűjtése most különösen nagy jelentőséggel bír, hiszen a többszörösére megnövekedett energiaárak és az égbe szökő élelmiszerárak ennek a segítségnyújtásnak a folytatását veszélyeztetik. A segélyszervezetet hosszú évek óta támogató népszerű műsorvezető, színésznő arra hívja föl a figyelmet, hogy ez az ünnepi időszak más, mint a többi. A kialakult gazdasági helyzet egyre több családot sodor kilátástalan helyzetbe, sokaknak okoz gondot otthonuk fűtése, vagy éppen meleg ételt tenni az asztalra. Nekik ez a tél a túlélésről szól, ételre, otthonra és esélyre van szükségük. Bár senkinek sem könnyű, de éppen ezért most kell igazán segíteni a legrászorultabbakat.

A 1353-as adományvonal hívásával, hívásonként 250 forinttal, a www.segelyszervezet.hu oldalon pedig online lehet csatlakozni az összefogáshoz – buzdít adományozásra Lékai-Kiss Ramóna.

Az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtés célja nem az egyszeri ajándékozás csupán, azért gyűjtenek, hogy az ünnepeken túl, a hétköznapokban is ott tudjon lenne a rászorulók mellett: enyhítve a nélkülözést, kitörési pontokat kínálva a szegénységből, esélyt adva a családoknak felzárkózásra, a gyermekeknek a szegénység okozta hátrányaik leküzdésére. Adományozni a segélyszervezet számlaszámára utalt összeggel is lehet, illetve a nagyobb postákon kihelyezett gyűjtődobozokba dobott vagy csekken felajánlott pénzzel. Továbbá az ország bármelyik Tesco áruházának vevői 250 forintos adománykuponok vásárlásával támogathatják a szervezet munkáját december 24-ig.