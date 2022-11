„A sportállások, tanácsnoki díjazások, felügyelőbizottsági tiszteletdíjak megszüntetésével éves szinten csaknem százmillió forint szabadítható fel a költségvetésben a Fidesz-KDNP számításai szerint Miskolcon.” Erről is beszélt Hollósy András, a Fidesz-KDNP miskolci frakciószóvivője sajtótájékoztatóján. „Korábban már javasoltuk a Miskolci Napló megszüntetését, így a felszabadítható pénzügyi forrás éppen elegendő lehet arra, hogy a nyugdíjasok megkaphassák karácsonyra a Salkaházi-juttatást és részlegesen ugyan, de újranyithasson a Selyemréti Strandfürdő” – húzta alá Hollósy András.

Példákat is hozott a szóvivő, miszerint „a baloldali városvezetők közül többen is több helyről vesznek fel fizetést”. Hollósy András szerint a baloldali képviselők így is sarcolják a miskolciak pénzét, amit felháborítónak tart. „Ez fejenként átlagosan csaknem 100 szépkorú Salkaházi juttatását teszi ki” – állította a szóvivő. Ezért azt javasolják, hogy a „novembertől esedékes tiszteletdíjakat, egyes megbízási szerződésekért járó kifizetéseket és tanácsnoki díjazásokat csoportosítsák át a szépkorúak számára, és azoknak, akik a Selyemréti Strandfürdőt szeretnék használni Miskolcon”.

Csőd szélére sodort város

„A baloldali városvezetés trükkök százait létrehozva, szakemberek helyett álláshalmozó politikusokat téve vezető beosztásokba, a várost szó szerint a csőd szélére sodorta. Luxusbusz, Dubaj, luxusvacsora, milliós kifizetések a haveroknak, és ennek 150 ezer miskolci itta meg a levét. A baloldali városvezetés a válság kellős közepén ne a miskolciakkal fizettesse meg a saját luxuskiadásaikat!” - hangoztatta a frakció szóvivője.

A kormányzati politikáról szólva elmondta, hogy az árstopok meghosszabbítása és a hatósági áras élelmiszerek kibővítése is jól mutatja, hogy a kormány és a miskolci Fidesz-KDNP frakció a családok pártján áll. „A miskolci baloldal felelőtlen költekezése pedig azt jelzi, hogy alkalmatlan a város vezetésére és a miskolciak képviseletére!" - hangsúlyozta Hollósy András.

Kérdéseinkkel megkerestük a városházát is. Alább közöljük válaszaikat.

Miskolc város vezetése – az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Miskolc Holding is - minden esetben a törvények és jogszabályok betartásával létesít munkaviszonyt, alkalmaz munkavállalókat – írta a városháza arra a kérdésünkre válaszként, hogy mekkora összeget lehetne megspórolni a sportállások, a tanácsnoki díjazások és a felügyelőbizottsági tiszteletdíjak szüneteltetésével? Megjegyezték, hogy a „sportállás” kifejezés azonban előbbiek ellentétét sugallja, így bármilyen szabálytalanságról van tudomásunk, tegyük meg a szükséges jogi lépéseket.

„Tanácsnokokat nem azért neveznek ki, és felügyelőbizottságokat sem azért hoznak létre, hogy „sportállásokat” teremtsenek, hanem azért, hogy a város működésének egyes kiemelt fontossággal bíró területeinek (kultúra, turizmus, gazdaság stb.), illetve a város cégeinek hatékony és eredményes működését biztosítsák, illetve szakmai és törvényességi felügyeletet gyakoroljanak az adott terület, vállalat működése felett. Így volt ez az előző városvezetés idején is”.

Hányan vannak azok, akik több helyről is, például a Holdingtól és a várostól is kapnak javadalmazást, illetve valamilyen városi cégben is betöltenek pozíciót? - kérdeztük.

„A képviselők munkahelye, önkormányzatnál, önkormányzati cégeknél betöltött tisztsége, tiszteletdíja nyilvános adat, Miskolc honlapján megtalálható, vagyonnyilatkozatukból pontosan kiolvasható” – válaszolta a városháza. Kifejtették: „a hivatal éves szinten 200 millió forinttal kevesebből működik, míg az önkormányzat működési költsége milliárdos nagyságrenddel kevesebb, mint az előző városvezetés idején. Kevesebb vezetői pozíció van, kevesebb a gépjármű, kevesebb a reprezentációs kiadás, kevesebb a gépjárművek futási teljesítménye, és ami lényeges, Veres Pál polgármester megszüntette a biztosi rendszert”.

A Miskolci Napló megszüntetését már sokadszorra javasolja a Fidesz-KDNP – válaszolták arra a kérdésre, hogy tervezik-e lap szüneteltetését. Szerintük pont az előző városvezetés használta politikai szócsőként a médiumot, és mint írták, ”súlyos százmilliókat öntöttek a cégbe”. A luxuskiadásokra reagálva azt írták, hogy a „felelőtlen költekezés” éppen az előző városvezetésre volt jellemző, és szerintük nem lehet luxusvacsorának beállítani egy céges vacsorát az egyetemi menza épületében.