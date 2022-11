Az elmúlt hónapokban párhuzamosan több intézményi fejlesztés is zajlott Ózdon, amely a gyerekeket, a kisebb korosztályt érinti. A kivitelezés utolsó fázisában tart a Katona József úti bölcsőde felújítása, valamint bővítése, melynek köszönhetően nem csupán a körülmények javulnak, hanem a férőhelyek számát is bővítik Ózdon. A település központjában ez egy rendkívül fontos előrelépés, ami a kisgyermekes családok számára is könnyebbséget jelent. Az építkezés több mint 300 millió forintba került, amelyet uniós pályázati forrásból finanszírozott az önkormányzat. Végéhez közelednek

– Városunkban mindig problémát jelentett a kevés férőhely, üzemeltetési szempontból pedig a korszerűtlen, leromlott állapot – tekintett vissza a korábbi állapotokra Janiczak Dávid, Ózd polgármestere. – Mostanra a falakat és a tetőt leszigetelték, a nyílászárókat kicserélték, és padlófűtést is telepítettek. A régi bölcsőde udvarán épült új épület is kinőtt a földből. Ehhez kapcsolódóan a szellőztetőrendszert és a napelemeket bekötötték, valamint a földmunkát is elvégezték. A kivitelezés már az utolsó fázisban tart a bővített és felújított épületegyüttesen. Az új szárnyban már érezhető volt a minimálisan bekapcsolt fűtés ereje is, amely a korszerű hőtechnikának köszönhetően sokkal alacsonyabb energiafelhasználás mellett biztosítja a kellő meleget.

Modern külső

Ezzel egyetemben a település másik pontján, a „falusi” részben is gőzerővel folyt a munka. Itt a Mogyorósvölgyi Tagóvoda teljes körű energetikai felújítása valósult meg. Az elmúlt időszakban a jövő generációját mindig kiemelten fontos ügyként kezelték a városban, ennek jó példája a mostani óvodafelújítás is. A munkálatok egyharmadát az önkormányzat önerőből biztosította, a fennmaradó nagyobb hányadot pedig a Belügyminisztérium pályázatán nyerték el.

– Az egész épület nyílászáróit kicseréltük, a falakat szigeteléssel borítottuk, valamint a tető is teljes szigetelést kapott. Az óvónők elmondása szerint már most érezni a különbséget a fűtés tekintetében, ami ebben a válságos helyzetben nagyon fontos minden épületnél – folytatta Janiczak Dávid. – A felújításnak köszönhetően a látvány is változott, szép, új, modern kinézetet kapott az óvoda. Bízom benne, hogy örömmel veszik birtokba újra a gyermekek és munkatársaink is.

Egyházi óvoda

Két intézmény esetében már a vége felé tart a munka, időközben azonban az önkormányzat már tervezi a Nemzetőr Úti Tagóvoda energetikai fejlesztését is. Erre is EU-s forrást nyert Ózd, de a munka egyelőre a válság miatt nem kezdődhet meg. Ugyanakkor az egyházi kezelésbe tartozó Alkotmány úti óvoda is új helyre költözik, hiszen a római katolikus templom udvarán már megkezdődött az új épület kivitelezése.

– Az alapok már kivehetők, hamarosan látványos szakaszába érkezik az új óvoda kivitelezése – hangsúlyozta a fejlesztéssel kapcsolatban dr. Csuzda Gábor, a terület önkormányzati képviselője. – Az Egri Főegyházmegye az országos óvodafejlesztési program keretében a Kazinczy Ferenc úton, a templomkert mellett épít egy új, négy csoport befogadására alkalmas óvodaépületet, hogy ott fogadhassa a jövőben azokat a gyermekeket, akikről jelenleg az Alkotmány úton működő intézményben gondoskodnak. A terület képviselőjeként hatalmas öröm ez számomra. Bízom benne, hogy az önkormányzatnak sikerül új funkciót találnia a jelenlegi Alkotmány úti óvoda épületének is.