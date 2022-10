Nem közös kesergésre hívjuk. A Nóra világában most kicsit körüljárjuk a témát.

Van negyedórája? Várja a Nóra világa, Petri Nóra podcastja a Borsod Online-on



Néhány miskolcit is megkérdeztünk, nekik milyen stratégiájuk van, dr. Mihalec Gábor párterapeuta, nemzetközi előadó, kapcsolati sikerkönyvek szerzője is megszólal, és a többi között Kiss Róbert Richard turisztikai szakújságíró is velünk lesz, hogy elmondja, merre vegyük az irányt, ha felforrósodott a lábunk alatt a talaj.