Ahogy beszámoltunk róla, átadja Edelény város önkormányzata a vízközművagyonát az államnak a képviselő-testület szeptember 29-i határozata alapján. Akkor a döntés kapcsán azt írták: „A döntés meghozatalához tájékoztatást készítő ÉRV Zrt. szerint a vízhálózaton 1 milliárd forint értékű rekonstrukcióra volna szükség, a legsürgősebb jelenleg a víztorony felújítása lenne. Amennyiben lesz is állami pályázati lehetőség, valószínűsíthető, hogy ahhoz a tulajdonosnak 30 százalékos önerőt kell majd biztosítania”

Nem értettek egyet

A közgyűlés után megjelent egy írás a közösségi oldalon, amelyben megkérdőjelezték a döntés helyességét. A közgyűlésen zárt ülésen elhangzottak kapcsán azt írták: „Fischer Ferdinánd képviselő elmondta, hogy nem érti az előterjesztést. A vízügyi mérnök végzettséggel is rendelkező képviselő szerint a város nem került kényszerhelyzetbe, ezért az előterjesztés nem időszerű. Fischer képviselő szerint ha esetleg oda jutna a város, hogy nem tudja ellátni a vízközművel kapcsolatos kötelezettségeit, akkor a 2011. évi víziközmű törvényben leírtak szerint az állam vállalja a közmű átvételét. De egyelőre nem vagyunk abban a helyzetben, hogy átadjuk.

Virág Tamás elmondta, hogy az víziközmű-vagyon térítésmentes átadására vonatkozó javaslat számára elfogadhatatlan. Semmilyen konkrét érv, vagy indoklás nincs arra vonatkozóan, hogy miért kellene a közel 1,5 milliárd könyv szerinti értékű vagyont átadni az önkormányzat tulajdonából. Virág képviselő rámutatott, hogy sem eladósodva, sem döntési kényszerben nem vagyunk, a közmű üzemeltetése nem okoz gondot a városnak, nem termel veszteséget. Sőt, az azt működtető ÉRV Zrt. is nyereségesen üzemel. Edelény önkormányzata nem került állami, törvényi kényszer alá, ahogy 2011-ben, amikor át kellet adni a szolgáltatást az államnak.

Virág Tamás képviselő felhívta a figyelmet arra is, hogy a testületnek kiküldött tájékoztató anyagban megállapítják, hogy Edelénynek nincs saját vízbázisa. „Ez a megállapítás nem igaz. Edelény rendelkezik saját vízbázissal, amely alkalmas 12 ezer fő és az ipari létesítmények ellátására. A vízbázis aktivizálható, ráfordítással, beruházásokkal alkalmassá tehető működésre.“

Azt is hozzátették, hogy Loj Balázs, Juhász Andorné, Fischer Ferdinánd és Virág Tamás rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezték, ahol az ügy újratárgyalását és a határozat visszavonását kérik.

Megerősítették a döntést

A rendkívüli képviselő-testületi ülést meg is tartották, ennek kapcsán Edelény Város Önkormányzata a következő tájékoztatást adta közre:

„Továbbra is fenntartja az edelényi képviselő-testület azt a szándékát, hogy átadja az államnak a vízközművagyont. A tegnapi megerősítésre amiatt volt szükség a szeptember 29-i eredeti döntés után, mert négy képviselő (Fischer Ferdinánd, Juhász Andorné, Loj Balázs és Virág Tamás) annak újratárgyalását kezdeményezte.

Az előterjesztők szerint a szeptember 29-én a vagyonátadás szándékáról hozott határozat „nem biztos, hogy törvényes”. A döntés a Vksztv. 5/F.-5/H.§ paragrafusai alapján meghirdetett Integrációs Program alapján született, amely szerint az állam idén december 31-ig átveszi az önkormányzatok által önként felajánlott víziközművagyont.

Előterjesztésükben az előző ülésen szakmai álláspontot kifejtő ÉRV Zrt.-t üzemeltetőként kedvezményezettnek titulálva összeférhetetlenséggel vádolták, tájékoztatásáról pedig úgy fogalmaztak, hogy „nem biztos, hogy az valós adatokat tartalmaz”. A tegnapi újratárgyaláson Lőrincz Ákos vezérigazgató finoman visszautasította, hogy hamis adatokat közöltek volna. Felhívta a figyelmet arra is, hogy akár az önkormányzat, akár az állam a víziközmű tulajdonosa, az ÉRV Zrt. mindkét esetben csupán üzemeltetőként szerepel. Mindemellett a tegnapi ülés elején épp az újratárgyalást kezdeményezők egyike, Fischer Ferdinánd képviselő fogalmazott úgy, hogy az ÉRV Zrt. korrekt szakmai tájékoztatást nyújtott az előző ülésen, Virág Tamás képviselő pedig egy veszprémi illetőségű cég állapotfelmérését idézte a víztorony leromlott műszaki állapotára vonatkozóan.

Az újratárgyalást indítványozó előterjesztés azt is tartalmazta, hogy „elhallgatták azt a tényt, hogy Edelény Város önálló vízbázissal rendelkezik”. A szeptember 29-i ülés után ismét elhangzott: az Edelény alatt a föld mélyében lévő víz állami tulajdon, vas-, mangán- és nitráttartalma miatt fogyasztásra alkalmatlan. Az éppen emiatt üzemeltetési engedéllyel nem rendelkező kutak vannak önkormányzati tulajdonban, s azok sem minőségben, sem mennyiségben nem tudnának egészséges ivóvizet szolgáltatni a város lakossága számára. Az ÉRV Zrt. vezérigazgatója kifejtette: jelenleg nincs pályázati támogatás egyedi vízbázisok közműveinek felújítására és fejlesztésére, amennyiben viszont a tulajdonos önkormányzat belevágná a fejszéjét ilyesmibe, mind a kutak üzembehelyezésének, mind azok komoly villamosenergia-felhasználással járó működtetésének a költsége a várost terhelné.

Loj Balázs képviselő szerint a vagyonátadás után majd jön a vízdíjemelés, amiről az állam kénye-kedve szerint dönthet. Molnár Oszkár polgármester – az ÉRV Zrt. vezérigazgatója által is megerősítve – elmondta: az önkormányzat eddig sem szólhatott bele a vízdíjba, azt az arra illetékes miniszter határozta meg mindenkor.

Az újratárgyalást kezdeményezők előterjesztésükben kifogásolták azt is, hogy a döntést nem előzte meg a lakosság véleményének a kikérése, ennek a tegnapi ülésen Juhász Andorné képviselő külön is hangot adott. Mindamellett, hogy éppen a képviselő dolga az, hogy választói körében véleményt kérjen ki, egyeztessen, indítványozó társa, Virág Tamás képviselő tett egy megjegyzést a tegnapi ülésen, miszerint a Facebookon a témához fűzött néhány hozzászólást töröltünk. Valóban: a Facebook-profil moderátorának az is a dolga, hogy a trágár szavakat használó, a témához egyáltalán nem kapcsolódó és becsületsértő kijelentéseket eltávolítsa, amennyiben észleli azokat.”