10:44

2. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 30/2016. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosítására

A Miskolci Egészségfejlesztési Intézet koordinálja az egészségügyi alapellátást. A létszámváltozások miatt rendszeres az átszervezés. Most például javasolják egy védőnői körzet megszüntetését. Lesz körzethatár módosítás is.

Dr. Kovács László, KDNP:

A rendelet nagy terjedelmű. A teljes vertikumot tartalmazza. Sikerült megoldani egy régen fennálló problémát. A helyzet sajnálatos, mert a város gyermeklétszáma folyamatosan csökken. Mindemellett is sikerült megoldani azt, hogy egyetlen védőnő sem marad munka nélkül végső esetben. Ezt az előterjesztést támogatjuk.

3. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítására

Szunyogh László főépítész:

Egy már korábban eldöntött változtatás szentesítéséről van szó. Technikai jellegű a döntés.

4. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 37/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

Osváth Zoltán, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője

Technikai pontosítás szükséges a rendeletben. Nem törölték a rendeletben a gazdálkodó szervezetek kedvezményes bérletét. A Csengey utcai udvar is benne maradt a rendeletben, amely már nem parkoló. A Városház téri zúzalékos parkoló helyszínelnevezése is változott. Változás az is, hogy a bérletcsere esetében a régi bérletet nem kell leadni.

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Alapvetően technikai jellegű rendeletmódosításról van szó. A parkolási rendelet júniusi módosítását nem támogattuk. Az akkor elhatározott díjemeléseket nem támogattuk. A miskolciak körében nem aratott osztatlan siker az elhibázott döntés.

Szopkó Tibor alpolgármester:

Az ingatlanfejlesztések ürügyén is beszélni kell a parkolásról. Emiatt folyamatosan egyre kevesebb parkolóhellyel rendelkezik a város és ez a folyamat újabb százas nagyságrendű csökkenést fog okozni. Biztos, hogy nem fogunk tudni a régi módon parkolni a belvárosban. Foglalkozni kell ezzel a problémával.

Dr. Kovács László, KDNP:

A júniusi közgyűlési ülésen megkérdeztem, hogy a zöld rendszámos autókra nem vonatkozik egyöntetűen az ingyenes parkolás lehetősége. Hogyan ellenőrzik ezt?

Molnár Péter, KDNP frakcióvezető:

Azzal, hogy a belvárosban tájsebek tűnnek el, mindenki egyetért. Az is rendben van, hogy nem lehet a boltok közelében parkolni. Ahhoz, hogy a városlakók a belváros peremén letegyék az autójukat, kellene a jó közösségi közlekedés. Ez Miskolcon nincs.

Veres Pál polgármester:

Dolgozunk P+R parkolók kialakításán és olyan parkolóbérlet bevezetésén, amely érvényes lenne a közösségi közlekedés járatain.

10:16

1. napirend – Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására és kapcsolódó döntések meghozatalára

A döntésre azért van szükség, mert a szennyvízhálózattal nem rendelkező területekről a Mivíz Kft. közszolgáltatási szerződés keretében látja el a szennyvíz begyűjtését és kezelését. Ezt a helyzetet kell új rendeletben szabályozni. A rendelet a lakosság által eddig fizettet díjakat nem érinti, de új szerződéseket kell majd kötni.

Bazin Levente, Velünk a Város:

Ahol van szennyvízhálózat, a lakosság hajlandósága a rákötésre nem igazán megfelelő. Enélkül lényegesen nehezebb a helyzet. Rá kellene venni az embereket, hogy megtegyék ezt. Megfelelő kényszerítő erőre is szükség volna. A megfelelően szigetelt szennyvíztárolók is hiányosságot szenvednek. Ráadásul még mindig annak a városnak olyan helyei, ahol nincs szennyvízhálózat. Előfordul, hogy a túlcsorduló tárolóból az utcára folyatják ki a szennyvizet.

Pakusza Zoltán, A Mi Hazánk:

Perecesen van egy olyan ingatlan, ahol az utcára folyatják a szennyvizet. Én már 2013-ben jeleztem ezt, de nem történt semmi. A zártkerti ingatlanos övezetekben pedig egyáltalán nincs szennyvíztárolás, vagy elvezetés.

Dr. Nagy Ákos, Fidesz frakcióvezető:

Egyetértünk a rendelet szükségességével. Nagyon szükséges a szennyvíz probléma rendeleti szintű kezelése, amely inspirálólag hathat az állampolgárokra is.

A Mivíz ügye kapcsán felmerül, hogy később mi lesz az a szervezet, amely foglalkozni fog a szennyvíz kezelésével?

Veres Pál polgármester:

A tárgyalások folynak, erre most még nem tudunk választ adni.

Deák-Bárdos Mihály, Fidesz:

Az én választókerületemben is van olyan rész, ahol a szennyvíz az utcára folyik el. Megoldásért kiáltanak az állapotok. Saját tapasztalatom, hogy a szennyvíz elszállítása a derítőkből nem megfelelő minőségű gépekkel történik. Ezt is meg kell oldani.

9:52

Veres Pál polgármester napirend előtt a város helyzetéről beszélt:

"Hihetetlenül nehéz ezer napon vagyunk túl. Sáskajáráson kívül szinte minden volt ebben a 2 és fél évben: világjárvány, lezárások, kormányzati elvonások. De Miskolc működik, nem omlott össze a város, a buszok járnak, a szemetet elviszik, működnek az óvodák, a szociális intézmények. Talán banálisan hangzik, de becsüljük ezt meg, mert még nehezebb idők jönnek.

Nehéz idők jönnek, de kitartunk, ahogyan eddig is kitartottunk.

Látnunk kell, hogy a válság a küszöbön, az energiaárak elszabadultak és sosem látott infláció nehezíti hétköznapjainkat. A miskolci önkormányzatnak pedig ugyanazokkal a nehézségekkel kell nap mint nap megküzdenie, amikkel a miskolci, a magyar családoknak is: elszabadult energiaárakkal, kiszámíthatatlan gazdasági környezettel, fékevesztett áremelkedéssel.

Most még senki sem tudja pontosan, mit hoz az ősz és a tél, mennyi plusz terhet ró a miskolci önkormányzatra, a miskolci intézményekre, a városi cégekre és a miskolci családokra a brutális rezsidrágulás, de számolunk és készülünk a legrosszabb forgatókönyvekre is. Rengeteg a bizonytalanság, de a kollégákkal folyamatosan elemezzük a várható helyzetet, igyekszünk gondoskodni, amiről csak lehetséges. Azon dolgozunk, hogy Miskolc gondoskodó város maradjon mindvégig.

Kemény döntések várnak ránk. De az a feladatunk, hogy megoldjuk a problémáinkat politikai hovatartozások nélkül. Döntenünk lell arról, hogy a túléléshez mi a fontosabb. Óvoda, vagy bábszínház? Élményfürdő, vagy idősellátás. Közvilágítás, vagy koncertek? A legfontosabb, hogy a város működjön. Engem nem érdeklenek a politikai csatározások és az üzengetések, hanem a megoldás érdekel, hogy a miskolciaknak jó legyen. Meg kell védenünk azt, ami a számunkra a legfontosabb.

A Megyei Jogú Városok Szövetségének ülésén Gulyás Gergely leszögezte, hogy a rezsicsökkentés fennmarad és indul egy munkahelyvédelmi program. Elmondta, hogy az alapvető működés a prioritás, hogy az állampolgárok életkomfortja meglegyen: iskola, munkahely, szociális ellátás. A távfűtés látszik a legnagyobb gondnak. Ehhez ezermilliárdos állami támogatás szükséges országos szinten.

Szükség van önkormányzati szintű takarékossági programokra, amelyek célja az alapellátás biztosítása, minden más másodlagos. A tervekkel és a konkrét kérésekkel kell a kormány elé állni és a kormány ennek ismeretében ad támogatást.

Létrehoztunk egy városvédelmi testületet, amely minden szerdán ülésezik és elemzi a helyzetet.

A gondoskodó Miskolc alapelv keretében erőnk szerint segítjük a város családjait. Lakosság LED-csere program indult, a Mivíz Kft. elengedi a tartozások kamatait azoknak, aki év végig kifizetik az alaptartozásukat.

A költségvetésben összegyűjtöttük külön sorba a lehetséges megtakarításokat, hogy az így létrejövő összeget segítségnyújtásra költsük. Koordináljuk az esetleges lakáscseréket, hogy aki nem tuja fizetni nagy lakása rezsiját, az gyorsan juthasson kisebb lakáshoz.

Nagy a bizonytalanság, mert az áram és a gáz ára egekbe emelkedett. Minél rövidebb határidejű szerződéseket kellene kötnünk, hogy a lehető legkedvezőbb áron juthassunk energiahordozókhoz. 15-16 milliárd forintra lenne szükség a város ezzel kapcsolatos plusz kiadásainak finanszírozására.

Lefolytattam a víziközmű átadásról szóló tárgyalásokat. Azt kértem, hogy az ajánlatot írásban kapjuk, az ígéret nyomán eddig még nem érkezett válasz. Ezért nincs napirenden a kérdés. Nem estünk el a lehetőségtől, a szándéknyilatkozat feljogosít a tárgyalások folytatására. Talán október végéig biztosabban látjuk a helyzetet. Utána tudunk felelősséggel dönteni. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok szerintem elhamarkodottak voltak."