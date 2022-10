Orbán Viktor miniszterelnök október 1-jén közölte videóban a közösségi oldalán, hogy novemberben a nyugdíjasok a nyugdíjuk mellé nyugdíjprémiumot és nyugdíjkiegészítést is kapnak.

Megbecsülik az időseket

„A kormány a Magyar Nemzeti Bank inflációs előrejelzéséből indult ki, amikor megállapította a nyugdíjemelés mértékét, ez alapján lehetett 4,5 százalékkal tervezni. A novembertől emelt nyugdíj 2022. januárig visszamenőleg jár, és a 13. havi nyugdíjra is érvényes. Ez a harmadik emelés ebben az évben a januári 5 százalék és a júliusi 3,9 százalék után. November 10-15-e között kapják kézhez a nyugdíjasok az inflációs nyugdíjkiegészítést” – tájékoztat a kormany.hu.

„Egész Európában nehéz idők járnak, de ilyenkor sem szabad szem elől tévesztenünk a legfontosabb nagy nemzeti céljainkat. Az egyik ilyen a nyugdíjasok megbecsülése Magyarországon” – mondja videó bejelentkezésében Orbán Viktor.

„Sikerült az elmúlt évek gazdasági teljesítményeinek köszönhetően visszaadnunk azt a 13. havi nyugdíjat, amelyet a baloldali kormányok vettek el az idősektől. Ezt komoly eredménynek és becsületbeli ügynek tekintem. Tehát úgy, ahogy az idén, úgy jövőre is meg fogja kapni minden nyugdíjas a 13. havi nyugdíjat. Itt azonban nem állunk meg. A brüsszeli szankciók miatt tovább nőtt az infláció egész Európában, így Magyarországon is. Ezért az idei évben – már másodszor – ismét inflációs nyugdíj-kiegészítést fizetünk, amelyet idén november 10. és 15. között kapnak kézhez a nyugdíjasok. Még itt sem állunk meg. A gazdasági növekedés mértékét látva, úgy látom, lehetőségünk lesz nyugdíjprémiumot fizetni idén is a magyar nyugdíjasoknak, amit a terveink szerint a novemberi nyugdíjjal kapnak majd kézhez. Nehéz idők, válság ide, vagy oda, a nyugdíjasainknak Magyarország megadja azt, ami megilleti őket” – jelenti ki.

Élelmiszerre, gyógyszerre

Megyénkbeli idősügyi szervezetek vezetőit kérdeztük, hogy mire költik majd a plusz pénzt.

„A környezetemben sok kisnyugdíjas van, akik 100-120 ezer forintból élnek. Mindenki a rezsire, élelmiszerre, vagy gyógyszerre fogja fordítani ezt a pénzt. Én pedig a gyerekeimet és unokáimat támogatom majd belőle” – számolt be Vida Lászlóné, a Dél-Borsodi Idősügyi Tanács vezetője. „Azt gondolom, hogy mindenki örül, hiszen nagyon sokat számít ez az ünnepek előtt. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen jó nyugdíjam van. Úgyhogy a nyugdíjkiegészítés esetemben nagyobb összeg lesz. A nyugdíjprémium pedig egységesen 10 ezer forint. Ugyanakkor nekem is vannak pluszköltségeim, mert gázfűtésű házban élek, ahol gyakran vendégül látom a rokonságot. Így ennek havonta 60 ezer forint a rezsije. Az északi oldalon pedig ki kellett cseréltetnem az ablakaimat.”

„Sokáig tanítottam, de néhány évre felfüggesztettem a pedagógiai munkámat. Aztán mégis visszamentem, mert hiányoztak a gyerekek. Utána még 15 évet dolgoztam, de ezt nem számolták bele a nyugdíjamba. Úgyhogy nagyon rosszul jártam, mert még az alapnyugdíjat sem kapom meg” – osztotta meg Horváthné Pozsonyi Szilvia, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Egyesületének elnöke. „A többi nyugdíjastársamhoz hasonlóan örülök minden fillérnek, hiszen ez ajándék. Ráadásul az egészségem is tönkrement és a gyógykezelés nagy kiadás. Emiatt a kilencedik emeletről el kell költöznöm. Most szeretnék a fiam segítségével egy kis kertes házat venni, ahol legalább a zöldségeket meg tudom termelni magamnak. Addig is vadászom az akciókra az élelmiszeráruházakban.”

Cudar világra készülnek

Néhányan az ajándékpénz ellenére is nagyon aggódnak a magas rezsiköltségek miatt.

„Egészen biztos, hogy a legtöbb idős a rezsire fogja költeni ezt a pénzt. Nekem 90 ezer forint alatt van a nyugdíjam, úgyhogy a kiegészítés sem lesz túl nagy összeg. A Középszeren lakom központi fűtéses lakásban és átalányt fizetek negyed évre, de még nem látom a végösszeget” – fejtette ki Iróczki Ferencné Rózsika, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének elnöke. ”Az a szerencsém, hogy a fiam Németországban dolgozik és besegít nekem, ellát mosószerrel, öblítővel és tisztítószerekkel is, de ettől függetlenül cudar világ jön.”

„Még nem tudjuk, hogy mit hoz a rezsiemelkedés, mindenki félve gondol a számlákra. Tehát, ha jön a kiegészítés, attól tartunk, hogy az is csak csepp lesz a tengerben, de nyilván akad majd helye a pénznek. Azaz most nem igazán tudunk örülni az emelésnek sem, mert ennél nagyobb gondok vannak” – panaszolta Greutter Zoltánné, a miskolci Idősügyi Tanács tagja, a Martin-kertvárosi Nyugdíjas Egyesület elnöke. „Itt a városrészben az emberek családi házakban laknak, úgyhogy mindenkit érint majd a magasabb rezsiköltség. A klubhelyiségünkben is úgy tervezzük, hogy amíg fűtés nélkül kibírjuk, addig találkozik a közösség, de utána beszüntetjük az összejöveteleket. Mindannyian kisnyugdíjasok vagyunk, úgyhogy az sem megoldás, hogy az egyesületi tagdíjat megemeljük. Sajnos az árstopos alapélelmiszerek pedig sokszor hiánycikknek minősülnek a környéken, így a bevásárlás is nagyon sokba kerül. Múlt héten például a kristálycukor hiányzott, egy kilogramm kenyér pedig akár ezer forint körül is van.”