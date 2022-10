Nemcsak a Dolka-hegyen található Zsófia-kilátó ért el országos sikert, hiszen az Év kilátója lett, hanem a tőle nem messze fekvő Fehérkőlápa Turistaház is, ami az Év turistaháza címet nyerte el.

A szavazást az Aktív Magyarország oldala indította. Előbbi építményről sokszor írtunk már, végigkövettük épülését, beszámoltunk az átadásáról is. A turistaházról azonban bizonyára sokkal kevesebbet tudnak a Bükkben kirándulók. Pedig igencsak kalandos a története.

Fehérkőlápa Turistaház az Év Turistaháza 2022

Fotós: BNR

1937-ben épült először menedékház a Bagoly-hegyen, hogy a tehetős vendégek számára szolgáló Palotaszálló mellett legyen egy olyan szálláshely is, ahol bárki eltölthet néhány napot. A második világháború vihara azonban elér az erdő közepére is, és 1944-ben elpusztította a már a középkorban is fontos, Egert és Miskolcot összekötő úton fekvő menedékházat. 1945-ben újjáépítik a menedékházat, ezúttal kőből és fából, nagyjából a mai formájában. Ebben az időben a Turistaellátó Vállalat üzemeltette 1975-ös megszűnéséig. 1956-ban a miskolci forradalmárok búvóhelyeként szolgált a ház, ám egy feljelentést követően, a tankokkal érkező szovjetek a harckocsilöveggel rálőttek a házra. Áldozat nem volt, mert a forradalmárok messziről meghallották az érkezőket, így időben el tudtak menekülni. Az épület a szovjet fosztogatók martalékává vált, elvitték az élelmet, és minden mást, ami mozdítható volt.

Később a DVTK tulajdonába került az épület, az új tulajdonos 1988-ban bővítette ki, 1992-ben pedig az erdészet vette birtokba a turistaházat. 1997-ben magántulajdonba kerül, ám az épület a tűz martalékává vált. A következő évben a házat a jelenlegi tulajdonosa, Tóth István vásárolta meg, és újjáépítette.

Reménybeli hangulat

A turistaház a 2015-ben átadott lillafüredi libegő felső állomásától egy kilométernyire helyezkedik el. Aszfaltút nem épült ide, gyalog vagy Bükkszentkeresztről földúton közelíthető meg.

A Fehérkőlápa Turistaházat az Aktív Magyarország ekként jellemezte: „Igazi regénybeli hangulatba csöppen, aki itt száll meg. A házat rejtő fák, a gerendás mennyezet, a kandalló és a házias ételek mind a varázslatos hangulat összetevői. Lillafüred gyalogtávra van, és nem kell messze menni a pazar kilátásért sem hiszen a Fehérkő szikláiról csodás panoráma tárul elénk.”

Regénybe illő táj

Fotós: BNR

A turistaház tulajdonosa, Tóth István a következő sorokat posztolta a közösségi oldalon: „Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a szavazatot, amivel hozzájárult, hogy idén mi lehetünk az év turistaháza. Úgy látjuk, nem volt hiábavaló az elmúlt 24 és fél év a turisták szolgálatában. Nagyon sok jó barátunk lett ez idő alatt, sok jó emberrel ismerkedtünk meg, és sokukkal tartjuk a kapcsolatot azóta is. Reméljük, hogy ez még sokáig így marad. A Fehérkőlápa turistaház továbbra is vár minden természetkedvelő embert.”