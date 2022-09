Már az októberben kezdődő fűtési szezonban négyszáz köznevelési-közoktatási, valamint szociális intézményben válthatják ki a gázfűtést újonnan beszerzett konténerkazánok - jelentette be a napokban közleményében a Technológiai és Ipari Minisztérium.

Az intézkedés a földgázfelhasználás mérséklésével hozzájárul az energiaellátás biztonságának erősítéséhez is, hangsúlyozták. A konténerkazánokban pelletet és biomasszát lehet elégetni, és nagy előnyük, hogy időigényes engedélyeztetés nélkül telepíthetők. A bekötés is gyorsan, mindössze néhány nap alatt elvégezhető, a beszerzésről és üzembe helyezésről a Technológiai és Ipari Minisztérium gondoskodik. A berendezéseket részben külföldről vásárolhatják meg, de az állam támogatást biztosít a hazai gyártókapacitás kiépítéséhez is. Az egymilliárd forintos hozzájárulás a szükséges beruházás teljes értékének több mint harmadát fedezheti. A konténerkazánokat elsősorban bölcsődék, óvodák és iskolák, bentlakásos, szociális otthonok kaphatják meg. A program a későbbiekben további helyszíneken, szélesebb intézményi körre kiterjesztve folytatódhat, tudatta a szakminisztérium.

Két szál csővel

Megyénkbeli cég is foglalkozik konténerkazánok telepítésével és szervizelésével, a vadnai D-Kazán Kft. Pokol Ákos műszaki vezetőtől kérdeztük, hogyan működnek ezek a berendezések.

Elöljáróban elmondta, a legtöbb közintézmény kazánháza, gépészeti helyisége nem alkalmas arra, hogy a biomasszával működő, nagy teljesítményű kazánokat befogadják. Ezért kell telepíteni az épület mellé egy konténert, melyet betontalapzatra tesznek le. Ebben benne van a teljes gépészet, a kémény, az elektromosság, valamint minden olyan berendezés, ami szükséges a kazán működtetéséhez. Sőt tüzelőanyag-tároló is helyet kap a konténerben. A beüzemelése nem bonyolult, két szál csővel kell rácsatlakozni az épület jelenlegi fűtési rendszerére. Az egyiken kimegy a fűtővíz, a másikon pedig visszajön, sorolta a műszaki vezető.

Elmondta azt is, hogy a biomassza gyűjtőfogalom, a fa, a faapríték, a fapellet, a mezőgazdasági pellet, a mezőgazdasági melléktermékek, valamint a csonthéjas magvak tartoznak ebbe a körbe.

A kazánok gazdaságosságáról is érdeklődtünk.

– Ha abból indulunk ki, hogy mennyibe kerül egy köbméter gáz az intézményeknek, és mennyibe kerül a biomassza–fűtőanyagok egy kilója, akkor azt mondhatom, hogy igen. Egy köbméter gáz körülbelül két és fél kiló fapellet fűtőértékének felel meg, így kiszámolhatjuk, hogy a jelenlegi gázárak mellett biomasszával fűteni fele annyiba kerül. Tehát lehet spórolni az új kazánokkal, de persze azok sincsenek ingyen. Az áruk függ a teljesítményüktől és a műszaki paramétereiktől, de több tízmillió forintra kell gondolni — jelezte Pokol Ákos.

Hozzátette: arról nem tud, hogy a szakminisztérium rendelt volna tőlük konténerkazánt, de egyébként manapság nagy keletjük van ezeknek a berendezéseknek. Cégek, mezőgazdasági vállalkozások kérik a telepítésüket.

– Azonban fontos tudni, hogy a kazánok komoly szervízhátteret és alkatrészbázist igényelnek. Ha bármilyen meghibásodás történik, akkor azonnal ki kell szállnia a szakembernek, hogy elhárítsa a hibát. Ezért szerencsés, ha a telepített konténerkazánok közelében ezzel foglalkozó cég is működik – mutatott rá a műszaki vezető.