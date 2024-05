A labdarúgó NB I 32. fordulójában szombaton este a Diósgyőri VTK csapata a Ferencvárosi TC együttesét fogadta.

Hét és tíz

A hazaiak az egy héttel ezelőtti, Újpest FC vendégeként elszenvedett 7-0-s vereség után szerettek volna javítani, ennek érdekében a piros-fehérek szakvezetője, Vladimir Radenkovic a kapott gólokkal megegyező számú változtatást hajtott végre a kezdőcsapaton. Ezúttal Baco, Bényei, Bokros, Danilovic csak kispados lett, Edomwonyi, Farkas D. és Pozeg Vancas keretben sem volt, sérülés miatt. Ezzel szemben Odyntsov a kapuba, Gera, Szatmári és Stephen a védelembe tért vissza, Jurek, Pernambuco és Vallejo pedig a középpályára. A keretből szintén sérülés miatt ezúttal is hiányzott, Acolatse, Bárdos, Popadiuc, valamint Csirmaz.

Ettől is nagyobb változtatást hajtott végre a fővárosi csapat szakvezetője, Dejan Stankovic, aki 10 (!) játékosát cserélte ki, a múlt vasárnap, a Debreceni VSC ellen, hazai pályán 5-1-re megnyert meccs után, a DVTK elleni bajnokit négy nappal követő, Magyar Kupa döntőt, a Paksi FC elleni serleg csatát szem előtt tartva. Mindössze a fiatal Lisztes maradt meg hírmondónak a DVSC elleni mérkőzés után a DVTK-val szembeni bajnokira.

Köszöntés

Negyedórával a kezdés előtt a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatát köszöntötték a kezdőkörben, azzal összefüggésben, hogy kedden bajnoki címet szereztek. A közönség tapssal és ,,bajnokcsapat, bajnokcsapat" kiáltással üdvözölte az aranyérmes lányokat, illetve a stáb tagjait.

Az ultraszektor üresen csúfoskodott, a piros-fehér fanatikusok beváltották, amit ígértek, az Újpest FC elleni 7-0-s vereség miatt távol maradtak. Így szervezett szurkolás nélkül, jelentős lelátói támogatás hiányában futballozhatott a diósgyőri együttes. Ezzel szemben a vendégszektorban több mint félezer zöld-fehér drukker várja a kezdést.

Meccs előtt az is kiderült, hogy ha akart volna sem tudott volna a 4. helyre odaérni, és ezzel nemzetközi kupaszereplési jogot kivívni a DVTK, mert a Puskás AFC szombati győzelmével ez lehetetlenné vált.

Két hazai gól

Az első félidő elején a tartalékos Ferencváros birtokolta többet a labdát, majd negyedóra elteltével a Diósgyőr is jelezte, hogy számolni kell velük. Fél óránál járt a meccs, amikor Sevikyannak volt egy ziccere, de a kapu mellé fejelt, majd a 38. percben egy jó vendég támadás után Kodro találta el a bal kapufát. A túloldalon Vallejo nevéhez fűződik az első kaput eltaláló lövést: a 42. minutában 6 méterről elengedett, helyezetlen kísérlete a vendégek kapusában akadt el. A 45. percre is jutott még egy FTC lehetőség, Loncar lövését védte szép mozdulattal Odyntsov kapus. A helyzetekben nem bővelkedő első félidő után a hazai drukkerek abban reménykedtek a szünetben, hogy a DVTK-tól többet látnak majd támadójátékban, a második játékrészben.

Ez így is lett, a meccs második félében aktívabb volt a piros mezes együttes, az 56. percben Klimovich ha higgadtabb megoldást választ, akkor akár előnyhöz is juthatott volna a Diósgyőr. Utána egy jó ideig úgy tűnt, hogy nincs olyan erő, kreativitás egyik csapatban sem, hogy megváltozzon a gól nélküli állás. Aztán a 76. percben a vendégek nagy védelmi hibáját követően az egykori ferencvárosi játékos, Gera jókor volt jó helyen, és a kapuba fejelt, több ezer piros-fehér drukkernek okozva ezzel örömet. A folytatásban, ahogy azt várni lehetett, az FTC azon volt, hogy ledolgozza a hátrányát, és a labda ugyan szinte folyamatosan a hazai térfélen volt, a hajrában azonban egy hazai kontra lezárta a meccset, a Bényei remek beadását mesterien fejelte a kapuba Szabó L.

A DVTK ezzel a győzelemmel véget vetett az FTC tavaszi bajnoki veretlenségének, legyőzte a bajnokot, és tulajdonképpen jóvá tette a múlt heti, Újpest FC elleni vereségét. A teljességhez az is hozzátartozik, hogy az FTC nem a legerősebb összeállításában játszott, de a Diósgyőr csak azt a Ferencvárost győzhette le, amelyik ellene pályára lépett. A DVTK megdolgozott a sikerért, motivált, ambiciózus, fegyelmezett játékkal szerezte meg a győzelmet, az évad utolsó hazai mérkőzésén, szép emléket szerezve ezzel a piros-fehér drukkereknek.