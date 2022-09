Hűvösre fordult az idő, sok társasházban elindult a távfűtés. Már melegek a radiátorok az oktatási-nevelési intézményekben is, bár nem mindenütt megnyugtató a helyzet.

Az ország egyes iskoláiban arról tájékoztatta az intézményvezető a szülőket, hogy jó pár hétig nem lesz fűtés a tantermekben, ezért a gyerekek öltözzenek fel jól, vigyenek be plédet és plusz pulóvert. Az intézmény meleg teát is oszt a diákoknak. Egy másik iskola azt kéri, hogy a szülők vigyenek be a székekre ülőpárnát, a testnevelésórára pedig hosszú ruházatot biztosítsanak gyermeküknek. Hozzáteszik: „a fűtés útján biztosított léghőmérséklet nem haladhatja meg a 20 Celsius-fokot, amennyiben a külső hőmérséklet alakulása a fűtést nem indokolja, kötelező a fűtést leállítani.”

Nem a maximum

A kormány a közelmúltban fogadta el azt rendeletet, miszerint október 1-jétől a középiskolákban legalább 18 Celsius-fokot kell elérnie a léghőmérsékletnek, azokban a köznevelési intézményekben pedig, ahol 14 év alattiak gondozása, oktatása zajlik, ott legalább 20 Celsius fokot kell biztosítani. Mint kiderült, sok fenntartó úgy értelmezte a rendeletet, hogy maximum 18 vagy 20 fok lehet a tantermekben.

A takarékosság azonban mindenképpen indokolt, hiszen a gáz ára sokszorosára emelkedett tavaly óta. Megyénkbeli intézményvezetőktől és szülőktől érdeklődtünk, meleg van-e már az oktatási intézményekben.

Több mint 20 fok

– Van fűtésünk, nálunk jelen pillanatban ez nem okoz problémát – jelezte az Észak-Magyarországnak Palescsák Veronika, a göncruszkai Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója. – Szerencsére senkinek nem kell nagykabátban ülnie az iskolában, több mint 20 fok van az épületben. A fenntartónk, a Göncruszkai Református Egyházközség biztosítja a megfelelő feltételeket, gázzal fűtünk. Ülőpárnát ugyan hozott be néhány szülő, de nem most, hanem már évekkel ezelőtt, és nem azért, mert hideg van, hanem azért, hogy kényelmesebb legyen a gyereknek a széken ülni – tette hozzá az igazgató.

A miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolában azonban még nem melegek a radiátorok.

– Egyelőre nem fűtünk, mert még elviselhető a hőmérséklet – mondta Molnárné Kertész Ildikó igazgató. – Az iskolának vastagok a falai, a tantermek még nem hűltek le túlságosan. Körülbelül 20 fok lehet, bár nem mértem meg hőmérővel. A gyerekek nem panaszkodnak, hogy fáznának, sőt ma kellett rászólnom az egyik diákunkra, hogy vegyen föl pulóvert, mert pólóban akart ülni a teremben. Reménykedünk, hogy melegebb lesz, de ha marad a hűvös idő, akkor hamarosan befűtünk. Már hívtam egy szerelőt, hogy nézze át a rendszert – jegyezte meg az igazgató.

Megtudtuk, ebben az iskolában is gázzal fűtenek.

Nem panaszkodnak

Szülőket is kérdeztünk, mit tapasztalnak gyermekeik iskoláiban, óvodáiban. Egy kazincbarcikai édesanya elmondta, idősebb gyermeke iskolájában nincs probléma, meleg van, de a biztonság kedvéért meleg jégeralsókat és aláöltözőket vásárolt a fiának. Biztos, ami biztos. Azt azonban szomorúan vette tudomásul, hogy kisebbik gyermekének elmarad az ovis úszásoktatás, mert a kazincbarcikai uszoda takarékossági okokból nem nyit ki.

Egy miskolci édesanya nem panaszkodott, azt mondta, nagyobbik gyermeke iskolájában olyan meleg van, hogy rövidujjúban ülnek a diákok a tanteremben. Ülőpárnájuk is van, de nem a hideg miatt, hanem hogy kényelmesebbek legyenek a székek. A kisebbik gyermeke óvodájában is jól működik a fűtés. Annál is inkább, mert az épület nemrég esett át teljes felújításon és energetikai korszerűsítésen. Még napelemek is vannak az óvoda tetején.

Nincs hideg a gönci Károlyi Gáspár Általános Iskolában sem, mondta az Észak-Magyarországnak az egyik szülő, akinek két gyermeke is odajár. Mint elárulta, az intézmény épületét több ütemben újították fel az elmúlt években, így valószínűleg takarékosan tudnak fűteni a gázzal. Azok az iskolák vannak most jobb helyzetben, ahol alternatív fűtési mód is rendelkezésre áll, jegyezte meg a szülő.

Hozzátette: ha valami gond lenne az iskolában, az biztosan nem maradna titokban, mert a gönci szülők aktívak a közösségi oldalon, és biztosan szóvá tennék, ha hideg lenne az iskolában. Akkor sokan nem is engednék a gyermeküket az intézménybe.