A lengyel Rzeszowi Egyetem két oktatója, Dr. Mariola Grzebyk egyetemi docens és Dr. Paulina Filip egyetemi adjunktus érkezett a Tokaj- Hegyalja Egyetemre CEEPUS Freemover ösztöndíjjal – számolt be róla közösségimédia-oldalán a sárospataki felsőoktatási intézmény. Dr. Godzsák Melinda, az egyetem adjunktusa Mikroökonómia előadása keretében fogadta őket. A hallgatók Lengyelországról, az ottani egyetem régiójáról, s magáról az egyetemről is érdekes információkat szerezhettek. Ez úgy is hasznos lehet a számukra, hogy a közép-európai mobilitási program, a CEEPUS program révén fogadná őket is a Rzeszowi Egyetem. A CEEPUS 3–5 és 1–2 hónapos hallgatói, valamint rövid oktatói ösztöndíjakat kínál. A következő pályázati forduló határideje: 2022. október 31.