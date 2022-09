A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum Hátsó füves című kiállítására építve regionális mozgalom indult a zempléni szunnyadó futballközösségek felélesztésére, a futballban rejlő identitáserősítő, kohéziós értékek megőrzésére. A Hátsó füves futballmentő túra 2022 tavaszán nyolc olyan helyszínt érintett, ahol korábban komoly futballélet zajlott, de különböző okok miatt megszűnt vagy szünetel a labdarúgás. Az utolsó utáni állomás Sátor­aljaújhelyen volt.

Egy ilyen ötlet kivitelezéséhez sok ember önkéntes munkája szükséges

- Csillag Péter

Csillag Péter, a Nemzeti Sport főmunkatársa, a rendezvénysorozat egyik ötletgazdája, szervezője a záróprogramon elmondta: azért Zemplénben szervezték meg az először a sportnapilap cikksorozatából kialakult fotókiállításra, majd az újhelyi múzeumban megvalósult – a kistelepülések sajátos futballvilágát megörökítő – Hátsó füves című kiállításra alapozó programot, mert ott volt hozzá megfelelő háttér, hozzáállás, lelkesedés és csapat. Segítségükkel sikerült olyan lendületet vinni a kezdeményezésbe, amely a megvalósítás során is kitartott a végéig. A falusi csapatokat újraélesztő programot akár az ország más szegletében is megrendezhették volna, de egy ilyen ötlet kivitelezéséhez sok ember önkéntes munkája szükséges, ami Sátoraljaújhelyen rendelkezésre állt – tette hozzá az újságíró. Ezek között említette a Kazinczy Ferenc Múzeum munkatársait, az intézményhez kötődő baráti kört, a Sátoraljaújhelyi Börtönmúzeumot, valamint a Zempléni Főnix futballcsapat tagjait. Kiemelte: a Kazinczy Ferenc Múzeum szellemisége, kulturálissziget-szerepe a futballmentő túra során is érvényesült. Megemlítette: a futballtúra nyolc állomást érintett, az utolsó, záró helyszín pedig Sátoraljaújhely volt. Meglátása szerint mindegyik helyszínnek volt sajátos karaktere, a közösségek megmutatták értékeiket, különlegességeiket. Ebben benne voltak a kulturális értékek mint a futballközösség értékei – közölte Csillag Péter.

A Nemzeti Sport főmunkatársa megjegyezte: már törik rajta a fejüket, hogy hogyan folytassák tovább. Aláhúzta: annak külön örültek, hogy a sátoraljaújhelyi záróeseményen a Magyar Labdarúgó-szövetség is képviseltette magát, ami jelzésértékű volt. Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője egy élő rádióműsorban felajánlotta, hogy a szövetség segítséget nyújt a szervezőknek, amennyiben folytatni szeretnék a programot, amivel szeretnének is majd élni – mondta a sportújságíró. Hozzáfűzte: Ringer Istvánnal, a Kazinczy Múzeum igazgatójával közösen szeretnének majd az MLSZ képviselőivel leülni és összehangolni a további lépéseket. Emlékeztetett rá, hogy a futballtúrára szerveződött, Egervári Sándor egykori magyar szövetségi kapitány védnöksége alatt működő Zempléni Főnix nevű alkalmi csapatban pályára léptek a magyar futballtörténelem olyan ismert alakjai, válogatott játékosok is, mint például Pisont István, aki a kezdeményezés egyik motorjaként is dolgozott. Ő és más játékosok is elmondták, hogy az ő karrierjük is egy „hátsó füves” pályáról indult. A kezdeményezésük így ráirányította a figyelmet arra, hogy van a honi labdarúgásnak egy olyan láthatatlan hátországa, amelyre kevés figyelem esik, ennek ellenére nagyon fontos része a magyar futballkultúrának.

Közösségépítő program

Ringer István, a futballmentő túra másik ötletgazdája – egykori megyei szintű labdarúgó – arról mesélt, hogy amikor a Zempléni Főnix csapatát verbuválták össze, a felkért csapattagok szinte mindegyike úgy vállalta a játékot, hogy ilyen vagy olyan okok miatt csak pár percre állnak be. Ennek ellenére a legtöbbjüket alig lehetett „leszedni” a pályáról, sőt reklamáltak is, ha nem játszottak eleget – mondta tréfásan. Az elmúlt néhány hónap igazi közösségi élmény volt az öltözői hangulat tekintetében is, ami vélhetően mindannyiuk számára emlékezetes lesz – jegyezte meg. Meglátása szerint a projekt eredményességét talán az mutatja a legjobban, hogy még véget sem ért a torna, már a jövőt tervezgetik a résztvevők. Hozzátette: arra törekedtek, hogy a hazai amatőrfutball-élet kizárólag pozitív oldalát mutassák be, élesszék fel. Kiemelte: az érintett településeken rengeteg érzelmi szálat is megmozgattak a megemlékezéssel, nosztalgiázással egybekötött mérkőzések. Elmondta azt is: időközben több olyan település is jelentkezett, ahol jelenleg nincs aktív futball­élet, és szeretnék, ha náluk is rendeznének hasonlót. Ez is azt igazolja, hogy szükség van a folytatásra, de hogy mikor és milyen formában, arról még nem döntöttek – közölte a múzeumigazgató. Hozzáfűzte: felmerült, hogy akár Szlovákiába, a felvidéki, felső-bodrogközi területekre is kitekintenének néhány alkalommal.

Mint korábban többször is írtunk róla: a Hátsó füves című kiállítás Csillag Péter és a Nemzeti Sport több fotósa által készített riportsorozat képeinek összerendezett anyagából készült el. Ezt hozták el tavaly Sátoraljaújhelybe, a Kazinczy Múzeumba. Ennek eredménye lett az, hogy jó kapcsolat alakult ki a lap, valamint a közgyűjtemény munkatársai között. A Zempléni Főnix futballtúrát pedig közvetlenül az tette igazán aktuálissá, hogy szintén Csillag Péter tette közzé néhány hónappal ezelőtt, hogy 2000 és 2021 között a hazai felnőtt labdarúgócsapatok 24 százaléka megszűnt. A kezdeményezés erre is felhívta a figyelmet.