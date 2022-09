A megyében 257 tanintézményben 202 iskolarendőr vigyáz a tanévet megkezdő diákok biztonságára. Ebbe a megyei és a városi kapitányságok közlekedésrendészete, illetve a közrendvédelmi ága is bekapcsolódott.

A helyszínek közül a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskolánál, a Soltész Nagy Kálmán út 27. szám alatt illusztrálta a sajtó számára a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az akciót szeptember 1-jén reggel.

A kapuig kísérjük a gyereket!

– Szeptemberben az iskoláskorú gyermekek veszélyeztetettsége közlekedési szempontból magasabb az átlagnál. Az iskolakezdésnél mindig megnövekszik a forgalom. A diákoknak pedig a nyári vakáció alatt fellazult a koncentrációja. Ilyenkor kiemelt figyelemmel kell lenni a kijelölt gyalogátkelő helyek és a frekventált csomópontok biztonságára – mondta dr. Brezovcsik Ádám rendőr őrnagy a megyei közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettes. - A demonstratív rendőri jelenlét során a járőrök és polgárőrök elősegítik a gyermekek biztonságos közlekedését, úttesten való áthaladását, és mindemellett fokozott figyelmet fordítanak a járművezetők jogkövető magatartásának ellenőrzésére is. Ugyanakkor ebben óriási felelőssége van a szülőknek is. A rendőrök mindent megtesznek annak érdekében, hogy a járművezetőket szintén segítsék az iskolák biztonságos megközelítésében. Sajnos jellemző, hogy mindenki az utolsó utáni pillanatban indul el a gyermekekkel iskolába. A gépjárművezetőket arra kérjük, időben induljanak el és megfelelően tervezzék meg az úti céljukat. A szülőknek pedig azt javasoljuk, hogy a gyermekeiket gyermek biztonsági rendszerekbe helyezzék be, biztonsági öv használata mellett. Mindig a menetirány melletti oldalra lehúzódva, a járda oldaláról vegyék ki a gyermekeket a gépjárműből. Továbbá, hogyha van rá lehetőségük, akkor egészen az iskola kapujáig kísérjék el őket. Iskolarendőreink és baleset megelőzési előadóink egyébként folyamatosan jelen vannak az általános iskolákban és a kötelező tananyagon kívül, prevenciós jelleggel KRESZ-t oktatnak a kis diákoknak. Ennek a későbbiekben óriási hozadéka van, hiszen a biztonságra nevelés a későbbiekben hatékony baleset megelőzési módszer. Tavaly Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nem történt olyan baleset, amely az iskolakezdéshez kapcsolódott volna.