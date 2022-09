- Az állandó rajongónknak is szeretnék megmutatni, hogy mindig meg tudunk újulni – folytatta Vihula Mihajlo gitárművész. - Erre a Kvaterkára is hoztunk új dolgokat, kicsit latinosabb dallamokat, amikben tudunk improvizálni is, és van egy argentin dalunk is, gitárszólóval – mondta Vihula Mihajlo. Meglepetéssel is készült a duó, Korda György és Balázs Klári által újra felkapott „Reptér” című számot akusztikus feldolgozásban játszották búcsúdalként az avasi pincék közönségének.

Pincepoetika

A Demján pince adott otthont a borozgatás mellett az irodalomi programoknak. Kortárs és klasszikus verseket mondott Fandl Ferenc, Elek Zsófia és Szopkó Panna és helyi szerzők olvasták fel saját műveiket. A miskolci slam poetry krémjéhez bárki csatlakozhatott, akinek volt szövege, és szívesen elő is adta.

Tiszteletadás

Az avasi pincesor kínálata kapcsolódott a Cinefesthez, a miskolci filmfesztiválhoz. Szombaton este rövid megemlékezést tartottak az avasi temetőben, a Latabár család sírboltjánál. A magyar színjátszás egyik leghíresebb színészdinasztiája sok szállal kötődik a városhoz, a Miskolci Nemzeti Színházhoz és az Avashoz. A dinasztia alapítója, Latabár Endre Miskolcon lelt végső nyugalomra. A Latabár családi sírbolt felújított homlokzatát avatták fel a Szent György-hegy Alapítvány és a hegygazdák közreműködésével megvalósult projektben, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával.