Szombaton tartották az első Kondói Töltött Káposzta Fesztivált, melyet a Falunappal összekapcsolva rendeztek meg a Művelődési Ház udvarán. A rendezvény ebben a formában az első volt, de várakozáson felül jól sikerült – mondta Fajder Gábor, Kondó polgármestere. Hozzátette: az esemény fővédnöke ezúttal is Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője volt.

Maradnak a káposztánál

Első alkalommal rendeztek töltött káposzta főzőversenyt hagyományteremtő céllal. Az önkormányzat munkatársai, akik megszervezték az eseményt, nem is gondoltak arra, hogy ennyire jól fog sikerülni. Rengetegen kíváncsiak voltak a programokra nemcsak a hatszáz fős község lakossága, de szomszédos településekről is érkeztek érdeklődők – tudatta a polgármester. A főzőversenyre kilenc csapat nevezett be. Önkormányzatok, baráti társaságok és a bányász szakszervezet is főzte a finomnál finomabb töltött káposztákat. Még Békés megyéből is érkezett egy csapat, akik kondói barátaiktól értesültek az eseményről – emelte ki Fajder Gábor.

A zsűri elnöke egy vendéglátóipari szakember, Tóth Péter volt, a tagok pedig dr. Béres Gábor helyi háziorvos, illetve Soltész Kálmánné a Harica Dalkör vezetője.

A gasztronómiai élvezetek mellett kulturális programok, koncertek szórakoztatták a szép számmal összegyűlt közönséget. Továbbá minden kondói család kapott egy tombolát, amelyért értékes nyeremények jártak – emelte ki a polgármester. Ezzel köszönte meg az önkormányzat, hogy egész évben részt vettek a falu közösségi programjain. Jövőre még nagyobb rendezvényt szeretnének még több programmal. A főzőversenyt is továbbfejlesztik, de maradnak a töltött káposztánál – hangsúlyozta a község első embere.