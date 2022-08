A tanszervásárlást idén a változatosság jellemzi. Vannak olyan családok, akik mindent egyszerre vesznek meg, mások két-három részre osztják a listát. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbben már mindent beszereztek, ami az iskolakezdéshez szükséges, de idén is vannak, akik az utolsó pillanatban mennek boltba.

Az áremelkedések az iskolakezdést is érintik: a korábbi éveknél megszokottakhoz képest többet kell erre a célra költeniük a családoknak. Pénteken délután több nagyobb áruházat is górcső alá vettünk, hogy megnézzük, mennyire telítettek az áruházak az iskolakezdés előtti utolsó héten.

Érzik a drágulást

„Mi megvártuk az akciókat, mert az utolsó hetekben több termék olcsóbb, mint pár héttel ezelőtt” – mondta el a Borsod Online-nak Kóka Erzsébet, aki azt mondta, számára a legnagyobb kiadást idén az írószerek jelentették.

„Érezni némi drágulást, de nagyon sok eszköz megmaradt tavalyról, amelyeket nem használt fel a gyermekem, így csak füzeteket, írószert és pár apróságot vásároltunk meg idén” – nyilatkozta portálunknak Nagyné Kovács Sarolta. Rámutatott, hogy szerinte nagy segítség volt, hogy a családok kétszer is kaptak családi pótlékot, így bőven tudja fedezni a kiadásait az iskolakezdésre.

„Mi már mindent megvettünk korábban, a legnagyobb kiadást a ruházat jelentette, azok közül is a cipő, mivel most lesz első osztályos a kislányom és folyamatosan növésben van, hamar kinövi a ruháit, cipőit, így azok folyamatos beszerzést igényelnek” – mondta el portálunknak Szabó Mária, aki szerint most mélyebben a zsebbe kell nyúlni az iskolakezdésre. Hozzátette: szerinte jó akciókat lehet kifogni ezekben a hetekben, így még a jövő héten is fognak egy-két apróságot beszerezni, amire szükség lehet a tanévben.