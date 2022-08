Idén másodszorra rendezi meg a Tiszta Sziget akció- és élménynapot Tiszaújvárosban augusztus 20-án a Tisza-szigeti Csónakkikötő Egyesület. A program már az előző évben is 100-150 embert megmozgatott. A társszervező az Egy Jó Dolog Egyesület. Támogatók a TESCO „Ön választ mi segítünk” programja és Tiszaújváros önkormányzata.

Tutajt építenek a palackokból

- A rendezvényen elsősorban a természeti környezetünkben és folyóvizeinkben felgyülemlett szemét kérdésére szeretnénk felhívni a figyelmet. Évről-évre megdöbbentő mennyiségű szemét úszik le a Tiszán. Bár a folyó teljes megtisztítása lehetetlen, de ezt már nem lehet tovább tétlenül nézni – mondta Karsza Péterné Szalánczi Beáta, a Tisza-szigeti Csónakkikötő Egyesület elnökségének tagja. - A negyven fős egyesület tagjainak egy része, családtagjaik, helyi lakosok és cégek önkéntesei segítségével a tiszaújvárosi Tisza-sziget területén és a környező vízterületen szedjük a szemetet. Élményszerűvé teszi a programot, hogy a helyszínre érkezők akár csónakokból is segédkezhetnek. Tagjaink többsége így tesz és utasaival indul útnak, hogy zsákokba szedjék a vízen sodródó hulladékot. Körülbelül húsz csónakkal leszünk a vízen csak mi. A partra érkező és a parton gyűjtött szemét szelektálásában a PET Kupa önkéntesei nyújtanak profi segítséget. Az aszály miatt arra számítunk, hogy idén kevesebb szemét lesz, de a pet palackokból bizonyára most is tudunk majd építeni egy tutajt, amit két-három emberrel vízre bocsátunk. A családosok és a kicsik is találnak elfoglaltságot: játékos feladatokban, vetélkedőkön és kreatív foglalkozásokon, amelyek középpontjában szintén a szemét és az újrahasznosítás áll. Az előző évhez hasonlóan a programban a vízirendőrség, a mentők és egyéb szakemberek is segédkeznek.