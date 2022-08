Rekordmennyiségű, 2880 zsák hulladék összegyűjtésével zárult a X. Jubileumi Felső-Tiszai PET Kupa. A pillepalackokból épült hajók versenyében a legtöbb hulladékot a Siemens Energy vállalati önkéntesekből és gyerekeikből álló csapata nyerte, akik ezúttal az egy főre vetített hulladékgyűjtésben is a legjobbnak bizonyultak, ezzel megszerezték a legszorgalmasabb legénységnek járó Tisza Hőse díjat is. A jubileumi verseny feledhetetlen élményeket és naponta új rekorderedményeket hozott, a petkalózok és a szervező Természetfilm.hu Egyesület ismét büszkén számolhat be az eredményekről és a megtisztult tiszai ártérről. A rendezvény a Technológiai és Ipari Minisztérium támogatásával valósult meg.

A jubileumi versenyen 12 lelkes csapat gyűjtötte a hulladékot a megszokottnál hosszabb versenyen a Tisza Cigánd és Tiszadada közötti 86 folyamkilométeres szakaszán. A hat hulladékgyűjtő napon óriási lelkesedésről és elszántságról tettek tanúbizonyságot a csapatok: nem telt el úgy nap, hogy a petkalózok legalább egy tonnányi hulladékot ne szedtek volna ki a folyó árteréből, sőt, Tokajtól Tiszaladányig a 14 folyamkilométeres távon napi rekordot állítottak fel, csaknem 5 tonna összegyűjtött hulladékkal.

Ekkora mennyiségű hulladék szakszerű szétválogatása szintén erőt próbáló feladat. A csapatok már a vízen előre szelektálták a begyűjtött hulladék nagyobb részét, amit azután naponta a PET Kupa erre a feladatra dedikált tapasztalt folyómentői és önkéntesei, - a hajós csapatok közreműködésével -, a parton válogattak szét különböző anyagfajtákra, hogy ezáltal az összegyűjtött hulladék nagyobb része - kb. 60 százaléka - újrahasznosításra kerülhessen. A PET Kupa civil szervezetként, működésének tíz éve alatt, a folyami hulladék legnagyobb újrahasznosítójává nőtte ki magát, köszönhetően a közszolgáltatók, begyűjtő- és hasznosító cégek közreműködésének, valamint az innovatív, kisipari megoldásoknak. Ennek részeként készülnek például folyami hulladék újrahasznosításával a Palackorrú Lebegő Kikötők, amelyekből a legújabbat a verseny nyitóünnepségén adták át Cigándon a szervezők.