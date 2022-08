Pótfelvételi eljárásban még ezen a héten lehet jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe. Megyénk két egyeteme, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem valamennyi kara hirdet állami ösztöndíjas és önköltséges formában elérhető helyeket.

Az általános felvételi eljáráshoz képest a pótfelvételi határidők szűkebbek, és néhány teendő is másként alakul. Egyetlen dátumra azonban figyelni kell: a jelentkezési és a hitelesítési határidő augusztus 5., péntek éjfél. Addig kell a felvi.hu oldalon található E-felvételiben a jelentkezéshez szükséges valamennyi dokumentumot feltölteni és egyben hitelesíteni. A jelentkezés ugyanis csak akkor válik érvényessé, ha azt a jelentkező a határidőig hitelesíti. Ezt a legegyszerűbb elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül megtenni. A sikeres hitelesítésről a jelentkező e-mailben automatikus értesítést kap, illetve az E-felvételi felületén is látható, hogy a művelet megtörtént.

Fontos tudni, hogy a pontszámításhoz szükséges, vagy a felsőoktatási intézmény által kért dokumentumot a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg csatolni kell, mivel az eljárás rövidsége miatt pótfelvételi eljárásban nincsen utólagos dokumentumbenyújtási lehetőség.

Intézményi szervezésű, személyes megjelenést igénylő vizsgák - ilyenek az egyes szakokon szükséges alkalmassági és gyakorlati vizsgák - esetében az intézmények általában nem küldenek külön vizsgabehívót, így ha a pótfelvételi meghirdetésben pontos időpont szerepel, akkor a jelentkezőnek meg kell jelennie a vizsgán külön értesítés nélkül.

A Tokaj-Hegyalja Egyetem például az egyes szakokhoz szükséges alkalmassági vizsgákat augusztus 10 és 17. között hirdette meg.

Az idei évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait várhatóan augusztus 24-én állapítják meg. Azt már most lehet tudni, hogy a pótfelvételi ponthatára nem lehet alacsonyabb az általános eljárásban július 21-én kialakított ponthatárnál. Viszont, ha a pótfelvételiben meghirdetett képzés korábban nem indult önköltséges finanszírozási formában, a ponthatár nem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál (alapképzési szakok, valamint egységes, osztatlan képzések esetén 280, felsőfokú szakképzés esetén 240, mesterképzések esetén 50 pontnál).

Két új szak indul Miskolcon

A Miskolci Egyetem valamennyi kara hirdetett pótfelvételi eljárásban állami és önköltséges képzéseket alap- és mesterszakokon. Sőt, két új szakra is jelentkezhetnek az érdeklődők: a közgazdasági adatelemző és a sportszervezés alapképzések ugyanis most szeptembertől indulnak először a Gazdaságtudományi Karon – tájékoztatott az intézmény.

A közgazdasági adatelemző alapképzés célja, hogy olyan közgazdászok kerüljenek ki az egyetemről, akik jártasak az adatbányászatban, adatelemzésben, az adatbázisok kezelésében, továbbá képesek az azokban lévő információk kreatív felhasználására, döntés-előkészítési feladatok elvégzésére.

A sportszervezés alapszakon olyan szakembereket képeznek majd, akiket érdekel a sport és gazdaság kapcsolata, szeretnének részt venni sportegyesületek munkájában, sportvállalkozások alapításában. A leendő sportszervező hallgatók pedig már részt vehetnek 2024-ben a Miskolci Egyetem és a Debreceni Egyetem közös szervezésében rendezendő Európai Egyetemi Játékok lebonyolításában.

Míg az előző két szak önköltséges formában indul, számos állami ösztöndíjas helyet is kínálnak Miskolcon. Az Egészségtudományi Kar egészségtudományi alapképzési szakán kínált lehetőségek közül kiemelendő a munkaerőpiac által is megbecsült diplomás ápolók képzése, amelyet nappali és levelező formában is meghirdettek. Osztatlan tanárképzésre és gyógypedagógia alapképzésre is be lehet jutni állami ösztöndíjas férőhelyekre a Bölcsészettudományi Karon.

Az ipar szakmai támogatásával kínál képzési lehetőséget a Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Kara mind alap, mind mesterképzési szinten. A műszaki és informatikai képzési területen pedig tíz alap-, négy mesterképzési, egy felsőoktatási szakképzési szakra várják a jelentkezőket a Gépészmérnöki és Informatikai Karon. Egyes szakok itt is elérhetőek állami ösztöndíjas formában.

A műszaki földtudományi alapszak országosan egyedülálló képzés, mérnökként ezen a területen csak a Miskolci Egyetemen lehet ilyen végzettséget szerezni. Viszont a Műszaki Földtudományi Karon megszerzett tudás a világ bármely pontján hasznosítható – hívta fel a figyelmet a Miskolci Egyetem.

Pótfelvételi eljárásban a Tokaj-Hegyalja Egyetem valamennyi szakára lehet jelentkezni – derül ki az intézmény honlapjáról. A jelentkezők így még szabadon választhatnak a szeptembertől induló agrár, gazdasági, informatikai és a pedagógusképzések között.